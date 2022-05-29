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NYT узнала об опасениях западных дипломатов о «разменной монете» России

NYT: на Западе опасаются, что Россия использует гумкоридор в Сирии как «разменную монету«ю
Россия может использовать голосование в Совбезе ООН о сохранении гумкоридора в Сирии, чтобы добиться уступок по западным санкциям, говорят собеседники газеты
Контрольно-пропускной пункт &laquo;Баб Аль-Хава&raquo;, Сирия
Контрольно-пропускной пункт «Баб Аль-Хава», Сирия (Фото: Juma Mohammad / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия может воспользоваться вопросом о функционировании единственного оставшегося в Сирии гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте «Баб Аль-Хава» на границе с Турцией в качестве разменной монеты в противостоянии с Западом, пишет газета The New York Times со ссылкой на иностранных дипломатов.

Закрытие этого коридора заставит тысячи сирийцев бежать из страны, что лишь усугубит кризис с беженцами в Европе и на Ближнем Востоке, указывает издание. В Совете Безопасности ООН в июле должно состояться очередное голосование по вопросу о функционировании коридора через Баб Аль-Хава.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН и Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский отказался обсуждать предстоящее голосование, указав лишь на «застой» переговоров с США с учетом «текущих геополитических обстоятельств».

По словам трех иностранных дипломатов, Россия послала «расплывчатые сигналы» о том, что может попытаться использовать голосование в СБ ООН, чтобы добиться уступок в «противостоянии вокруг Украины», в том числе по санкциям. Собеседники газеты не стали вдаваться в подробности, сказав, что Москва не стала напрямую связывать судьбу коридора с военными действиями на Украине. Но, говорят онии, российская сторона может оказать влияние на страны, которым грозит новая волна сирийских беженцев, в вопросе обхода западных санкций.

Отдельно высокопоставленный американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты и другие государства в Совете Безопасности намерены послать Москве «четкий сигнал» с призывом не закрывать коридор через Баб Аль-Хава, но, по его словам, нет никаких гарантий, что к ним прислушаются.

Большинство сирийских беженцев перебрались в Иорданию и Турцию, которая пытается заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

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Россия неоднократно отказывалась продлевать на год трансграничные поставки гуманитарной помощи в Сирию, предлагая ограничиться шестью месяцами.

В конце апреля постоянный представитель России при Наций ООН Василий Небензя заявил об отсутствии аргументов в пользу продления трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию. В частности, он указал, что
гуманитарный план ООН по Сирии на 2022 год, предусматривающий восстановление медицинских и образовательных объектов, а также систем водоснабжения, недофинансирован, а его реализация «обставляется предварительными политическими условиями со стороны доноров».

«Во многом по этим причинам до сих пор более половины сирийцев живут в районах, нуждающихся в разминировании, а снабжение электричеством для трети хозяйств не превышает двух часов в день», — сообщил дипломат, добавив, что это наблюдается спустя девять месяцев после принятия резолюции СБ о продлении работы КПП «Баб-эль-Хава».

В июле прошлого года Совет Безопасности ООН продлил на шесть месяцев поставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП «Баб Аль-Хава», затем срок был увеличен еще полгода.

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Теги
Елена Чернышова
Военная операция на Украине Сирия гуманитарная помощь
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