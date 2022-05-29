NYT узнала об опасениях западных дипломатов о «разменной монете» России
Россия может воспользоваться вопросом о функционировании единственного оставшегося в Сирии гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте «Баб Аль-Хава» на границе с Турцией в качестве разменной монеты в противостоянии с Западом, пишет газета The New York Times со ссылкой на иностранных дипломатов.
Закрытие этого коридора заставит тысячи сирийцев бежать из страны, что лишь усугубит кризис с беженцами в Европе и на Ближнем Востоке, указывает издание. В Совете Безопасности ООН в июле должно состояться очередное голосование по вопросу о функционировании коридора через Баб Аль-Хава.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН и Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский отказался обсуждать предстоящее голосование, указав лишь на «застой» переговоров с США с учетом «текущих геополитических обстоятельств».
По словам трех иностранных дипломатов, Россия послала «расплывчатые сигналы» о том, что может попытаться использовать голосование в СБ ООН, чтобы добиться уступок в «противостоянии вокруг Украины», в том числе по санкциям. Собеседники газеты не стали вдаваться в подробности, сказав, что Москва не стала напрямую связывать судьбу коридора с военными действиями на Украине. Но, говорят онии, российская сторона может оказать влияние на страны, которым грозит новая волна сирийских беженцев, в вопросе обхода западных санкций.
Отдельно высокопоставленный американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты и другие государства в Совете Безопасности намерены послать Москве «четкий сигнал» с призывом не закрывать коридор через Баб Аль-Хава, но, по его словам, нет никаких гарантий, что к ним прислушаются.
Большинство сирийских беженцев перебрались в Иорданию и Турцию, которая пытается заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Россия неоднократно отказывалась продлевать на год трансграничные поставки гуманитарной помощи в Сирию, предлагая ограничиться шестью месяцами.
В конце апреля постоянный представитель России при Наций ООН Василий Небензя заявил об отсутствии аргументов в пользу продления трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию. В частности, он указал, что
гуманитарный план ООН по Сирии на 2022 год, предусматривающий восстановление медицинских и образовательных объектов, а также систем водоснабжения, недофинансирован, а его реализация «обставляется предварительными политическими условиями со стороны доноров».
«Во многом по этим причинам до сих пор более половины сирийцев живут в районах, нуждающихся в разминировании, а снабжение электричеством для трети хозяйств не превышает двух часов в день», — сообщил дипломат, добавив, что это наблюдается спустя девять месяцев после принятия резолюции СБ о продлении работы КПП «Баб-эль-Хава».
В июле прошлого года Совет Безопасности ООН продлил на шесть месяцев поставки гуманитарной помощи в Сирию через КПП «Баб Аль-Хава», затем срок был увеличен еще полгода.