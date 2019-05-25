НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

На текущей неделе эксперты НАТО решили принять новую военную стратегию альянса. Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил в интервью Die Welt.

Издание отмечает, что это первое изменение в стратегии за «несколько десятилетий». Столтенберг объяснил такое решение «ядерной угрозой» со стороны России и «новыми вызовами» на востоке и юге.

По его словам, новая военная концепция требуется для того, чтобы добиться «полной защищенности» и обеспечить стабильность в будущем. Сила НАТО заключается в умении меняться в случае необходимости, заключил генсек.

В начале мая Столтенберг во время обращения к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу напомнил, что альянс создавался для «сдерживания Советского Союза». Он подчеркивал, что таким образом НАТО обеспечивало в Европе «торжество демократии и свободы слова».