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Военная операция на Украине ,  
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Киев пересмотрел соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев отозвал ряд положений из своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время военного положения

Украина пересмотрела свое заявление в Совет Европы об отступлении от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.

«В связи с введением военного положения в
Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», — говорится в заявлении.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Речь идет о следующих статьях Основного закона страны:

  • право на неприкосновенность жилища;
  • право на тайну переписки и телефонных переговоров;
  • право на неприкосновенность частной жизни;
  • свобода передвижения и выбора места жительства;
  • свобода мысли и слова;
  • право избирать и быть избранными;
  • право проводить собрания, митинги и демонстрации;
  • право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом;
  • право на предпринимательскую деятельность и на труд;
  • право на образование.

Среди мер, которые могут приниматься властями и которые могут рассматриваться как отступление от соблюдения международных документов:

  • принудительное отчуждение имущества для нужд государства;
  • введение комендантского часа;
  • особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан;
  • досмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;
  • запрет мирных собраний, митингов, шествий, демонстраций и других мероприятий;
  • запрет или ограничение на выбор места пребывания или места жительства;
  • запрет гражданам, состоящим на воинском учете, переезжать;
  • установление военного сбора для граждан и компаний.

Впервые заявление об отступлении от конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах на время военного положения Украина подала после начала военных действий в феврале 2022 года. В обновленной версии она исключила ряд статей пакта — в частности, положения о том, что никто не может быть принужден к труду; никто не может быть подвергнут произвольному аресту или задержанию; любая пропаганда войны запрещается законом; все люди равны перед законом и т.д. Из него также отозваны статьи конвенции о том, что
каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии; каждый имеет право на свободу мирных собраний и пр.

В феврале президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране еще на 90 дней, до 13 мая 2024 года. Они продлеваются в десятый раз с начала военных действий.

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Елена Чернышова
Украина права человека
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