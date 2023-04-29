МАГАТЭ сообщило о планах России отремонтировать ЛЭП на ЗАЭС

В машинный зал одного из энергоблоков перевезен трансформатор для замены поврежденного узла «Каховка» в открытом распределительном устройстве станции

Оборудование, замеченное на Запорожской АЭС, будет использовано для ремонта линии электропередачи, ведущей на территорию, подконтрольную России, об этом российская сторона проинформировала миссию МАГАТЭ на АЭС, сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии.

«Оборудование, перевезенное в машинный зал энергоблока 3, — трансформатор для замены поврежденного узла «Каховка» в открытом распределительном устройстве ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Каховская ЛЭП — одна из четырех линий электропередачи, работавших до конфликта. Она связана с контролируемой Россией электрической сетью к югу от атомной электростанции.

Сейчас только одна из этих четырех линий электропередачи работает и является единственным источником внешнего питания АЭС, которое необходимо для охлаждения реакторов. Все шесть реакторов ЗАЭС на данный момент остановлены.

В начале марта член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждал, то Украина прекратила электроснабжение Запорожской АЭС в Энергодаре, отключив последнюю ЛЭП, питавшую станцию, — Днепровскую. Он объяснил действия Киева «бессильной злобой». АЭС переведена на дизель-генераторы, говорил Рогов.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 года. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. Регион в сентябре прошлого года вошел в состав России. С начала конфликта станция регулярно попадает под обстрелы, в которых Украина и Россия обвиняют друг друга. С украинской энергосистемой ЗАЭС связана четырьмя линиями электропередачи, по которым энергия поступала в Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. Сейчас три из этих ЛЭП разрушены, а станция генерирует столько энергии, сколько необходимо, чтобы поддерживать безаварийное функционирование реакторов. Реакторы ЗАЭС оснащены мощной защитной оболочкой, но дополнительные риски несет возможное попадание снарядов в сухое хранилище отработанного ядерного топлива, которое находится рядом со станцией.

В конце марта МАГАТЭ отказалось от создания защитной зоны вокруг АЭС. Вместо нее агентство предложило сконцентрироваться на том, каких действий вокруг станции следует избегать: она не должна подвергаться атакам ни при каких обстоятельствах, а также использоваться для нанесения ударов.

«Изменение видения зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС заключается только в одном — господин Гросси и МАГАТЭ наконец поняли, что история с демилитаризацией нереализуемая, и они отказались в дальнейшем обсуждать эту тему», — говорил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. По его словам, Москва «готова подписать любые договоренности», которые касаются исключительно безопасности ЗАЭС.