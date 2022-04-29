СПЧ попросил ФСИН обеспечить арестованной художнице безглютеновую диету
Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил Федеральную службу исполнения наказаний обеспечить арестованную художницу Александру Сколиченко безглютеновым питанием, сообщается на сайте СПЧ.
По словам Фадеева, к нему поступили обращения, в которых говорилось, что из-за аутоиммунного заболевания целиакии (глютеновая энтеропатия, или непереносимость некоторых видов злаков) Сколиченко нуждается в специальной лечебной диете, а попытки передать художнице диетическое питание «пока не увенчались успехом».
«Совет просит вас обратить внимание на данную ситуацию и поручить принять меры для обеспечения Сколиченко диетическим питанием», — говорится в письме Фадеева к директору ФСИН Аркадию Гостеву.
Адвокат Сколиченко Дмитрий Герасимов сообщил РБК, что защита пишет обращения во все инстанции — уполномоченному по правам человека, в СПЧ, руководству ФСИН.
«Мы все предпринимаем, что можем. Со стороны ФСИН на вчерашний день — была моя коллега у нее [у Сколиченко] — нет, не было результата. Мы обратились во все возможные органы: и ФСИН, и СПЧ, и в прокуратуру, больше нам некуда обращаться. Я думаю, что [после обращения Валерия Фадеева] реакция будет», — сказал он.
РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН.
Суд в Петербурге заключил Сколиченко под стражу 14 апреля. Против девушки возбуждено уголовное дело по статье о фейках о спецоперации. По версии следствия, она поменяла ценники в магазине на антивоенные листовки с информацией о действиях российских военных на Украине, которую Минобороны России называет ложной. Сколиченко грозит от пяти до десяти лет заключения.
Сначала девушку поместили в изолятор временного содержания, а затем перевели в СИЗО-5. Как сообщала адвокат Яна Неповиннова, из-за непереносимости глютена девушка не может принимать там пищу, у нее был приступ. При этом передачи, которые арестованной пытались отправить сочувствующие, она не получила, сказала адвокат «Коммерсанту» 26 апреля.
Во ФСИН в тот же день ответили, что действующими нормативными документами «не предусмотрено предоставление отдельного или индивидуального питания для лиц, которые нуждаются в безглютеновом питании», и предложили арестованной получать продукты в передачах или покупать их в тюремном магазине, сообщала «Фонтанка». В федеральной службе также уточнили, что передачи для Сколиченко пока не поступали, а если поступят — то их примут.