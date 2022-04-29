СПЧ попросил ФСИН обеспечить арестованной художнице безглютеновую диету

СПЧ попросил обеспечить Сколиченко специальную лечебную диету. Адвокаты девушки сообщали, что у нее аутоиммунное заболевание — непереносимость глютена. В середине апреля художницу арестовали по делу о фейках за замену ценников

Александра Скочиленко (Фото: skochilenko / Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в России))

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев попросил Федеральную службу исполнения наказаний обеспечить арестованную художницу Александру Сколиченко безглютеновым питанием, сообщается на сайте СПЧ.

По словам Фадеева, к нему поступили обращения, в которых говорилось, что из-за аутоиммунного заболевания целиакии (глютеновая энтеропатия, или непереносимость некоторых видов злаков) Сколиченко нуждается в специальной лечебной диете, а попытки передать художнице диетическое питание «пока не увенчались успехом».

«Совет просит вас обратить внимание на данную ситуацию и поручить принять меры для обеспечения Сколиченко диетическим питанием», — говорится в письме Фадеева к директору ФСИН Аркадию Гостеву.

Адвокат Сколиченко Дмитрий Герасимов сообщил РБК, что защита пишет обращения во все инстанции — уполномоченному по правам человека, в СПЧ, руководству ФСИН.

«Мы все предпринимаем, что можем. Со стороны ФСИН на вчерашний день — была моя коллега у нее [у Сколиченко] — нет, не было результата. Мы обратились во все возможные органы: и ФСИН, и СПЧ, и в прокуратуру, больше нам некуда обращаться. Я думаю, что [после обращения Валерия Фадеева] реакция будет», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН.

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Суд в Петербурге заключил Сколиченко под стражу 14 апреля. Против девушки возбуждено уголовное дело по статье о фейках о спецоперации. По версии следствия, она поменяла ценники в магазине на антивоенные листовки с информацией о действиях российских военных на Украине, которую Минобороны России называет ложной. Сколиченко грозит от пяти до десяти лет заключения.

Сначала девушку поместили в изолятор временного содержания, а затем перевели в СИЗО-5. Как сообщала адвокат Яна Неповиннова, из-за непереносимости глютена девушка не может принимать там пищу, у нее был приступ. При этом передачи, которые арестованной пытались отправить сочувствующие, она не получила, сказала адвокат «Коммерсанту» 26 апреля.

Во ФСИН в тот же день ответили, что действующими нормативными документами «не предусмотрено предоставление отдельного или индивидуального питания для лиц, которые нуждаются в безглютеновом питании», и предложили арестованной получать продукты в передачах или покупать их в тюремном магазине, сообщала «Фонтанка». В федеральной службе также уточнили, что передачи для Сколиченко пока не поступали, а если поступят — то их примут.