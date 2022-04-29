Президент Индонезии сообщил об отказе поставлять оружие Украине
Президент Индонезии Джоко Видодо ответил отказом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского в поставках вооружений, передает Reuters.
По словам Видодо, поставки оружия недопустимы из-за внешней политики страны, поэтому он был вынужден отказать. Вместо этого индонезийский политик предложил своему украинскому коллеге гуманитарную помощь.
Он выразил надежду на скорое завершение боевых действий, а также на то, что «мирные решения могут быть найдены путем переговоров».
Кроме этого, Видодо сообщил, что президент России Владимир Путин «намерен присоединиться» к форуму G20, который в ноябре этого года пройдет на территории Индонезии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва будет готовиться к саммиту G20, однако о деталях говорить преждевременно.
С начала российской спецоперации страны Запада, в том числе США, некоторые страны ЕС и Великобритания, неоднократно объявляли о поставках Украине вооружений. Так, ранее в апреле Соединенное Королевство сообщило о военной помощи Украине в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. В их числе ракеты класса Brimstone (класс «воздух — поверхность»). В очередной пакет военной помощи США вошли 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник. Бундестаг 28 апреля одобрил поставки Украине тяжелых вооружений.
В то же время некоторые европейские страны, включая Швейцарию и Венгрию, отказались поставлять летальные вооружения и боеприпасы на Украину.
В российском МИДе отмечали, что накачка Украины оружием противоречит обязательствам ЕС, что нельзя поставлять его в точки конфликта или туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Песков предупреждал, что поставка вооружений на Украину и другим странам угрожает безопасности континента и приводит к нестабильности. Россия также считает грузы с оружием законной целью российских военных.