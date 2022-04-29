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Президент Индонезии сообщил об отказе поставлять оружие Украине

По словам политика, поставки оружия недопустимы из-за внешней политики страны. В то же время он выразил готовность оказать Украине гуманитарную помощь
Джоко Видодо
Джоко Видодо (Фото: Tracey Nearmy / Getty Images)

Президент Индонезии Джоко Видодо ответил отказом на просьбу президента Украины Владимира Зеленского в поставках вооружений, передает Reuters.

По словам Видодо, поставки оружия недопустимы из-за внешней политики страны, поэтому он был вынужден отказать. Вместо этого индонезийский политик предложил своему украинскому коллеге гуманитарную помощь.

Он выразил надежду на скорое завершение боевых действий, а также на то, что «мирные решения могут быть найдены путем переговоров».

Кроме этого, Видодо сообщил, что президент России Владимир Путин «намерен присоединиться» к форуму G20, который в ноябре этого года пройдет на территории Индонезии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва будет готовиться к саммиту G20, однако о деталях говорить преждевременно.

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С начала российской спецоперации страны Запада, в том числе США, некоторые страны ЕС и Великобритания, неоднократно объявляли о поставках Украине вооружений. Так, ранее в апреле Соединенное Королевство сообщило о военной помощи Украине в виде 120 единиц бронетехники и противокорабельных комплексов. В их числе ракеты класса Brimstone (класс «воздух — поверхность»). В очередной пакет военной помощи США вошли 72 гаубицы и 121 тактический беспилотник. Бундестаг 28 апреля одобрил поставки Украине тяжелых вооружений.

В то же время некоторые европейские страны, включая Швейцарию и Венгрию, отказались поставлять летальные вооружения и боеприпасы на Украину.

В российском МИДе отмечали, что накачка Украины оружием противоречит обязательствам ЕС, что нельзя поставлять его в точки конфликта или туда, где оно может быть использовано против гражданского населения. Песков предупреждал, что поставка вооружений на Украину и другим странам угрожает безопасности континента и приводит к нестабильности. Россия также считает грузы с оружием законной целью российских военных.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Индонезия поставка вооружений Военная операция на Украине
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