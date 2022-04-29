Лукашенко назвал причину, по которой белорусы не «ходят голытьбой»
Благосостоянием жители Белоруссии обязаны диктатуре, при которой стало возможным поддерживать порядок в стране. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения одного из сельхозпредприятий в Гомельской области.
«Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой», — сказал с долей иронии Лукашенко, высказывания которого приводятся на сайте президента страны.
Лукашенко ознакомился с ходом весенних полевых работ, осмотрел ферму и поинтересовался планами на урожайность и отметил хорошую динамику по снижению заболеваемости людей. «Мы впервые в истории построили свое независимое суверенное государство, которое живет. Если люди трудолюбивые, то и неплохо живут. По-разному живут, я понимаю. Но и неплохо живут», — заявил президент.
Он сравнил свою страну с соседними и рассказал, что Белоруссия открыла границы перед католической Пасхой на несколько дней, чтобы жители Польши, Литвы и Латвии могли приехать и повидать близких. При этом был разрешен безвизовый въезд.
«Так они [власти соседних стран] людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!» — сказал Лукашенко.
Говоря о санкциях, он отметил, что ограничения открывают для Белоруссии новые возможности. «Не было бы счастья, так несчастье помогло. Это возможности. Все, что мы производим, сегодня востребовано на нашем основном рынке — в России, в Китае и других странах», — констатировал президент.
Ранее, 24 марта Лукашенко заявил белорусам, что счастье у них одно — родная земля. «Белорусам я хочу сказать: счастье, по большому счету, у нас одно — надо сберечь нашу землю. Потеряете свою землю — не будет у вас ни здоровья, ни счастья. Не будет у вас ни денег, ни соли, и детей ваших не будет», — отметил президент.
Как пример он привел Украину, по мнению белорусского лидера, «раньше украинцы были счастливыми и веселыми, жили зажиточно, а сейчас они просят пропустить их через границу, чтобы купить гречку и соль», заявил белорусский президент.