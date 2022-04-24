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Политика ,  
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Лукашенко сказал белорусам, что счастье у них одно

Александр Лукашенко: Потеряете белорусскую землю — не будет у вас ни здоровья, ни счастья
Если белорусы потеряют землю, у них не будет счастья, сказал Лукашенко. Он также призвал соседние страны жить дружно и по-людски относиться к Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соседние страны жить дружно и беречь мир от войны. Об этом он сказал в храме Преображения Господня в городском поселке Копысь во время празднования Пасхи, следует из сообщения на сайте президента.

Лукашенко назвал Пасху и День Победы равносильными великими и светлыми праздниками и отметил, что сейчас верующие просят у Бога главное — мира, согласия и дружбы. Он также рассказал о том, что белорусский народ требует, чтобы не было войны.

«Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю», — сказал Лукашенко.

Раньше украинцы были счастливыми и веселыми, жили зажиточно, а сейчас они просят пропустить их через границу, чтобы купить гречку и соль, заявил белорусский президент.

Патриарх Кирилл в пасхальном обращении призвал молиться о мире
Общество
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Лукашенко подчеркнул, что границы не должны мешать нормальной жизни и человеческим отношениям, которых он хочет добиться для республики от соседей.

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«Белорусам я хочу сказать: счастье, по большому счету, у нас одно — надо сберечь нашу землю. Потеряете свою землю — не будет у вас ни здоровья, ни счастья. Не будет у вас ни денег, ни соли, и детей ваших не будет», — отметил президент.

В то же время белорусский президент обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. «Праздник Пасхи напоминает всем верующим о судьбоносном дне, который изменил историю человечества: жизнь и свет восторжествовали над смертью и тьмой», — сказал он. Накануне в пасхальном обращении патриарх призвал молиться за мир.

Лукашенко показал на карте расположение войск перед спецоперацией России
Политика

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Лукашенко опроверг данные об участии белорусских вооруженных сил в военных действиях.

В начале марта он заверил, что Минск не будет участвовать в операции. При этом тогда же президент заявил, что вечером 23 февраля российские «Искандеры» находились в районе Мозыря в Гомельской области и нанесли удар по украинским позициям. По его версии, украинцы разместили тяжелую ракетную артиллерию у границы перед началом конфликта. Он показал на карте, «откуда на Беларусь готовилось нападение».

Материалы к статье
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Теги
Жанна Антохина
Александр Лукашенко Пасха

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