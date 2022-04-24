Александр Лукашенко: Потеряете белорусскую землю — не будет у вас ни здоровья, ни счастья

Лукашенко сказал белорусам, что счастье у них одно

Если белорусы потеряют землю, у них не будет счастья, сказал Лукашенко. Он также призвал соседние страны жить дружно и по-людски относиться к Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соседние страны жить дружно и беречь мир от войны. Об этом он сказал в храме Преображения Господня в городском поселке Копысь во время празднования Пасхи, следует из сообщения на сайте президента.

Лукашенко назвал Пасху и День Победы равносильными великими и светлыми праздниками и отметил, что сейчас верующие просят у Бога главное — мира, согласия и дружбы. Он также рассказал о том, что белорусский народ требует, чтобы не было войны.

«Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю», — сказал Лукашенко.

Раньше украинцы были счастливыми и веселыми, жили зажиточно, а сейчас они просят пропустить их через границу, чтобы купить гречку и соль, заявил белорусский президент.

Лукашенко подчеркнул, что границы не должны мешать нормальной жизни и человеческим отношениям, которых он хочет добиться для республики от соседей.

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«Белорусам я хочу сказать: счастье, по большому счету, у нас одно — надо сберечь нашу землю. Потеряете свою землю — не будет у вас ни здоровья, ни счастья. Не будет у вас ни денег, ни соли, и детей ваших не будет», — отметил президент.

В то же время белорусский президент обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. «Праздник Пасхи напоминает всем верующим о судьбоносном дне, который изменил историю человечества: жизнь и свет восторжествовали над смертью и тьмой», — сказал он. Накануне в пасхальном обращении патриарх призвал молиться за мир.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Лукашенко опроверг данные об участии белорусских вооруженных сил в военных действиях.

В начале марта он заверил, что Минск не будет участвовать в операции. При этом тогда же президент заявил, что вечером 23 февраля российские «Искандеры» находились в районе Мозыря в Гомельской области и нанесли удар по украинским позициям. По его версии, украинцы разместили тяжелую ракетную артиллерию у границы перед началом конфликта. Он показал на карте, «откуда на Беларусь готовилось нападение».