В Карачаево-Черкесии задержали планировавшего теракт сторонника ИГ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 08:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:33
Как защитить бизнес от кибератак при дефиците оборудования РБК и МегаФон, 11:29
Как увеличение оборонных расходов влияет на экономику — The Economist Pro, 11:27
У «М.Видео» сменился гендиректор Бизнес, 11:26
Виктория Азаренко назвала бессмысленным отстранение россиян от Уимблдона Спорт, 11:24
ЦИАН назвал районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 11:19
РПЛ назвала лучшего футболиста лиги в апреле Спорт, 11:12
В Панаме разрешили платить налоги криптовалютой Крипто, 11:07
Билеты без переплаты: нетривиальный сервис организации деловых поездок РБК и Trivio, 11:04
Акции Amazon обвалились на 9% после первого за 7 лет квартального убытка Инвестиции, 10:58
Австрийский партнер «Газпрома» списал €1 млрд из-за «Северного потока-2» Бизнес, 10:55
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Pro, 10:49
Рекордсмен НХЛ по силовым приемам объявил о завершении карьеры Спорт, 10:48
Минобороны сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве Общество, 10:47
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

В Карачаево-Черкесии задержали планировавшего теракт сторонника ИГ

ФСБ считает, что мужчина планировал совершить теракт на одном из объектов органов власти и правопорядка «по указанию зарубежного эмиссара МТО». У него изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства

Video

В Карачаево-Черкесии задержали сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавшего теракт на объекте органов власти и правопорядка, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, мужчина планировал теракт на одном из объектов органов власти и правопорядка «по указанию зарубежного эмиссара МТО», однако при подготовке преступления его задержали в Карачаевске.

ФСБ также показала кадры задержания и обыска по месту жительства мужчины. У него изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и другие материалы, изобличающие его преступные намерения.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участию в деятельности террористической организации. Как уточняет ТАСС, задержанный признался в подготовке теракта, он арестован.

ФСБ сообщила о задержании сторонника «Правого сектора» из Москвы
Политика

13 апреля ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ, готовившего теракт на железнодорожном вокзале в Ставропольском крае. Подозреваемого задержали, когда он готовился совершить преступление, утверждают в ФСБ. У него изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые он купил, чтобы изготовить взрывное устройство.

Читайте на РБК Pro
Pro
На что способны российские разработчики ИИ без западных технологий
Прогнозы
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами
Инструкции
Pro
Работает ли аргумент «недружественная страна» в споре за зарубежный бренд
Статьи
Pro
Фото: Sebastiaan Stam / Unsplash Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети
Инструкции
Pro
Как изменился дизайн после 24 февраля: отвечают СДЭК, Unisender и другие
Статьи
Pro
Фото: Astemir Almov / Unsplash Замерли перед прыжком: когда освободятся лучшие офисы Москвы
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Scott Nelson / Getty Images Масло или пушки: как увеличение оборонных расходов влияет на экономики
Статьи
Pro
Айти не найти: что ударит по рынку труда сильнее отъезда программистов
Статьи

Материалы к статье
Авторы
Теги
Полина Мартынова
ФСБ подготовка теракта Карачаево-Черкесия ИГ
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
ФСБ объявила о задержании бывшего украинского морпеха, готовившего теракт
Общество
В Крыму арестовали бывшего украинского морпеха из-за подготовки теракта
Политика
ФСБ предотвратила теракт против гумконвоя России на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter