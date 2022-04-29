В Карачаево-Черкесии задержали планировавшего теракт сторонника ИГ

ФСБ считает, что мужчина планировал совершить теракт на одном из объектов органов власти и правопорядка «по указанию зарубежного эмиссара МТО». У него изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства

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В Карачаево-Черкесии задержали сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавшего теракт на объекте органов власти и правопорядка, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, мужчина планировал теракт на одном из объектов органов власти и правопорядка «по указанию зарубежного эмиссара МТО», однако при подготовке преступления его задержали в Карачаевске.

ФСБ также показала кадры задержания и обыска по месту жительства мужчины. У него изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и другие материалы, изобличающие его преступные намерения.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и участию в деятельности террористической организации. Как уточняет ТАСС, задержанный признался в подготовке теракта, он арестован.

13 апреля ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ, готовившего теракт на железнодорожном вокзале в Ставропольском крае. Подозреваемого задержали, когда он готовился совершить преступление, утверждают в ФСБ. У него изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые он купил, чтобы изготовить взрывное устройство.