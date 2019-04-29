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Россия покинула мировую «оборонную пятерку» Эксперты объясняют этот вывод SIPRI сокращением гособоронзаказа и ослаблением национальной валюты
Согласно последнему докладу SIPRI, Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку лидирующих стран по расходам на оборону. РБК разбирался — почему это произошло
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Почему Россия выбыла из топ-5

В понедельник, 29 апреля, Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о тенденциях в военных расходах стран мира. Согласно его оценке, в 2018 году военные расходы России составили $61,4 млрд (3,9% от ВВП). Таким образом, страна заняла шестое место по тратам на оборонные нужды, впервые с 2006 года не войдя в пятерку лидеров.

В целом в 2018 году мировые военные расходы составили $1822 млрд. С 2017 года они выросли на 2,6%. Российские расходы составили 3,4% от мировых, США — 34%.

Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев полагает, что снижение российских затрат на вооружение связано с прохождением пика гособоронзаказа и диверсификацией оборонно-промышленного комплекса в пользу выпуска гражданской продукции.

При этом он отмечает, что выросло число экспортных заказов на российскую военную технику. «Портфель заказов с $48 млрд вырос почти до $55 млрд, что говорит о том, что мы при уменьшении затрат на нацоборону не создаем проблем для предприятий ОПК. Они увеличивают долю «гражданки» и увеличивают объем военно-технического сотрудничества», — заявил РБК Гутенев.

Сокращение гособоронзаказа

Ежегодный объем гособоронзаказа (ГОЗ) составляет примерно 1,5 трлн руб., говорил в ноябре прошлого года вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК. Владимир Путин отмечал, что объем ГОЗ будет сокращаться после 2020 года. Это связано в том числе с тем, что уровень современности вооружения в российской армии приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь в среднем 70% и поддерживать его до 2027 года и далее. В конце января 2018 года Путин заявил, что доля гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году должна составлять 30%, а к 2030 году — 50%.

По данным SIPRI, объем военных расходов в истории независимой России достигал максимума в 2016 году ($69,2 млрд, 5,3% от ВВП), после чего этот показатель начал снижаться.

Еще одна причина, по которой снизился российский показатель, — постепенное ослабление рубля по отношению к доллару, что влияет на паритет покупательной способности, говорит старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Зачем США, Турция и Китай нарастили оборонные расходы

Первое место в рейтинге оборонных трат SIPRI традиционно заняли Соединенные Штаты ($649 млрд, 3,2% от ВВП), на втором оказался Китай ($250 млрд, 1,9% ВВП), на третьей позиции — Саудовская Аравия ($67,6 млрд, 8,8% ВВП), на четвертой — Индия ($66,5 млрд, 2.4% ВВП), а замыкает пятерку Франция ($63,8 млрд, 2,3% ВВП).

США потратили в 2018 году на оборону на 4,6% больше, чем годом ранее, следует из доклада. Увеличение военных расходов США эксперты SIPRI связывают с новыми программами по закупке вооружений, стартовавшими при Дональде Трампе. Рост военных расходов Китая продолжается уже 24-й год подряд — с 1994 года они увеличились почти в десять раз. Василий Кашин пояснил, что военные расходы Китая увеличиваются пропорционально китайской экономике. «Их официальные военные расходы составляют около 1,5% от ВВП, а если присовокупить все, что приписывается китайцам, то всегда будет около 2%», — говорит эксперт.

Самые высокие темпы прироста расходов на оборону показала Турция — в 2018 году ее оборонные траты увеличились на 24%, до $19 млрд, говорится в докладе SIPRI. Турция переходит на следующее поколение вооружений, поясняет Владимир Гутенев. «Это кратковременный всплеск на ближайшие три-четыре года», — уверен он.

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Насколько доклад репрезентативен

Оборонные расходы крайне сложны для оценки, отметил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. «В разных странах военные расходы считают по-разному. К примеру, Китай не включает стоимость НИОКР в сфере создания новых систем вооружений и военной техники — это идет у них по линии финансирования промышленности», — пояснил эксперт.

Что касается номинальной цифры расходов на оборону в долларах, то они не релевантны, считает Василий Кашин. По его мнению, подсчеты SIPRI не позволяют составить впечатление о военном потенциале той или иной страны.

«Самый красноречивый пример — это Саудовская Аравия, которая имеет более высокие расходы, чем Россия, но не может практически ничего, так как промышленно не развита», — отметил Кашин. Эксперт также указал на Великобританию, которая в рейтинге военных расходов SIPRI идет вслед за Россией с показателем $50 млрд, но при этом британские силы общего назначения меньше российских по большинству составляющих примерно в десять раз, добавил Кашин. По его мнению, если рассчитывать по паритету покупательной способности в оборонной сфере, то США и Китай останутся на своих позициях, Россия «сразу резко вырастет вверх», а Индия и Саудовская Аравия «спустятся» вниз.

«Для экономики в целом курс рубля по паритету покупательной способности составляет около 24 руб. за доллар. Для военной сферы, где доля компонентов и изделий российского производства гораздо выше, где очень слабо представлен импорт, паритет покупательной способности может быть более благоприятным для России», — уточняет Кашин. По его мнению, если считать «в американских ценах», то российский военный бюджет будет примерно равен $200 млрд.

Как считал SIPRI
Никакого точного определения, что понимать под военными расходами, нет: различные источники могут включать или не включать те или иные категории в военные расходы. SIPRI старается включать в свою оценку «все расходы на действующие вооруженные силы и военную деятельность», в том числе расходы на военизированные структуры, такие как Росгвардия, гражданский персонал оборонных ведомств, социальные пособия для военных и их семей, оборонные исследования и разработки, военное строительство, военную помощь другим странам. SIPRI исключает из рассмотрения траты на гражданскую оборону (МЧС) и текущие расходы на прошлую военную деятельность (пособия ветеранам, конверсию оружейных производств, ликвидацию оружия).

 

Автор: Инна Сидоркова
Теги: SIPRI, военные расходы, Армия, Минобороны, Турция, Саудовская Аравия, Индия ..., Франция
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