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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Армия Израиля начала новую наземную операцию в районе Рафаха

ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции в районе Аль-Джанина в Рафахе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
ЦАХАЛ объявила о начале операции в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы. Израиль возобновил наступление после того, как переговоры о продлении временного перемирия с ХАМАС зашли в тупик
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израильские военные начали наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа, говорится в заявлении в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В рамках операции войска ликвидировали террористическую инфраструктуру ХАМАС», — заявили там.

Армия и силы безопасности продолжают наносить авиаудары по объектам ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) по всему сектору Газа, сказали в ЦАХАЛ.

18 марта Израиль возобновил авиаудары по территории сектора Газа. На следующий день ЦАХАЛ объявила, что войска начали «целенаправленные наземные операции» в центральной и южной части Газы с целью расширения зоны безопасности и частичного разграничения северной и южной частей сектора.

Почему Израиль возобновил удары по сектору Газа и увеличил их масштаб
Политика
Фото:Dawoud Abu Alkas / Reuters

Израильские военные восстановили контроль над центральной частью коридора Нецарим, делящего сектор на две части. Позднее армия сообщила о наземной операции в районе Шабура в Рафахе.

Неделю назад ЦАХАЛ развернула операцию в районе Бейт-Хануна на севере Газы «с целью расширения зоны безопасности в северной части» сектора. Затем войска окружили район Тель-ас-Султан в Рафахе на юге и объявили эвакуацию мирных жителей.

Израильская армия возобновила наступление в секторе Газа после того, как переговоры о продлении временного перемирия, вступившего в силу в январе, зашли в тупик. Как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда сменили подход к борьбе с ХАМАС и настаивают, что группировка должна быть побеждена на поле боя силой, прежде чем можно будет продвигать какое-либо политическое решение. Министр обороны Исраэль Кац пообещал, что израильская армия будет постепенно захватывать территорию Газы до тех пор, пока ХАМАС удерживает заложников.

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Елена Чернышова
Израиль сектор Газа ХАМАС ЦАХАЛ Рафах
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