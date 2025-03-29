Армия Израиля начала новую наземную операцию в районе Рафаха
Израильские военные начали наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге сектора Газа, говорится в заявлении в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В рамках операции войска ликвидировали террористическую инфраструктуру ХАМАС», — заявили там.
Армия и силы безопасности продолжают наносить авиаудары по объектам ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация) по всему сектору Газа, сказали в ЦАХАЛ.
18 марта Израиль возобновил авиаудары по территории сектора Газа. На следующий день ЦАХАЛ объявила, что войска начали «целенаправленные наземные операции» в центральной и южной части Газы с целью расширения зоны безопасности и частичного разграничения северной и южной частей сектора.
Израильские военные восстановили контроль над центральной частью коридора Нецарим, делящего сектор на две части. Позднее армия сообщила о наземной операции в районе Шабура в Рафахе.
Неделю назад ЦАХАЛ развернула операцию в районе Бейт-Хануна на севере Газы «с целью расширения зоны безопасности в северной части» сектора. Затем войска окружили район Тель-ас-Султан в Рафахе на юге и объявили эвакуацию мирных жителей.
Израильская армия возобновила наступление в секторе Газа после того, как переговоры о продлении временного перемирия, вступившего в силу в январе, зашли в тупик. Как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда сменили подход к борьбе с ХАМАС и настаивают, что группировка должна быть побеждена на поле боя силой, прежде чем можно будет продвигать какое-либо политическое решение. Министр обороны Исраэль Кац пообещал, что израильская армия будет постепенно захватывать территорию Газы до тех пор, пока ХАМАС удерживает заложников.
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