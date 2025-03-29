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Трамп опубликовал ролик с обещанием защитить Гренландию от России

Трамп опубликовал ролик с обещанием защитить Гренландию от «российской агрессии»
В видео говорится, что Гренландии угрожают «российская агрессия» и «китайская экспансия», и США могут защитить остров от них. Путин говорил, что планы Вашингтона относительно Гренландии России не касаются

США обеспечивали безопасность Гренландии в прошлом веке и готовы сделать это сейчас в свете новых угроз, следует из опубликованного президентом Дональдом Трампом ролика в соцсети Truth Social.

В нем напоминают, что США защищали Гренландию во время Второй мировой войны от немецких войск. Показаны архивные кадры.

«Сегодня Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. <...> Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — говорится в видео.

Ролик был опубликован на фоне визита на остров вице-президента США Джей Ди Вэнса. Он побывал на американской военной базе Питуффик. На пресс-конференции там Вэнс сказал, что «народ Гренландии будет иметь право на самоопределение» (имеется в виду возможность объявления Гренландией независимости от Дании) и что США надеются на выбор жителями острова «партнерства» с Вашингтоном, поскольку Соединенные Штаты — «единственная страна в мире, которая уважает их суверенитет и гарантирует их безопасность».

Визит Вэнса был сокращен по сравнению с более ранними планами, которые вызвали критику в Дании и Гренландии. Источник Axios сказал, что корректировку поездки Копенгаген и Нуук восприняли как ответ на их недовольство и расценили как позитивный шаг со стороны США.

Как Вэнс сократил визит в Гренландию до посещения американской базы
Политика
Джей Ди Вэнс

Президент Владимир Путин 27 марта коснулся идеи Трампа заполучить Гренландию, выступая на форуме «Арктика — территория диалога». По мнению Путина, эти заявления — не «какие-то экстравагантные разговоры», а серьезные намерения. Он указал, что США с XIX века интересуются Гренландией, напомнил и про размещение американских военных баз на острове во Вторую мировую.

По мнению Путина, «США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике». Он добавил, что вопрос Гренландии к России не имеет никакого отношения, но у Москвы возникает беспокойство из-за того, что страны НАТО чаще «обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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