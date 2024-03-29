Российские специалисты впервые показали устройство ракеты Storm Shadow
Российские специалисты изучают содержимое британской ракеты Storm Shadow, полученные сведения будут использованы в том числе для совершенствования работы противовоздушной обороны, сообщило «РИА Новости».
Госагентство опубликовало видеозапись обезвреживания неразорвавшейся ракеты. По словам мужчины в балаклаве, который показал устройство Storm Shadow, в учебные центры затем поступит информация для подготовки специалистов по обезвреживанию ракеты этого типа.
«Удается получить определенные блоки, алгоритмы работы их, которые передаются, и системы ПВО благодаря этому модернизируются и благодаря этому более эффективно могут работать с данным видом боеприпасов», — рассказал он.
Storm Shadow — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace, французское название этих ракет — Scalp.
Это управляемые ракеты класса «воздух — земля», предназначенные для поражения неподвижных целей на большом расстоянии, до 250 км. Лондон передал их Киеву год назад, в мае 2023-го. Власти Великобритании сообщали, что передали эти ракеты с условием не наносить удары по целям в России. Лондон, как и другие страны Запада, не признают присоединение к ней территорий Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Украина не раз применяла Storm Shadow. В частности, в прошлом сентябре ВСУ нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу им. Серго Орджоникидзе в Севастополе, а также по штабу Черноморского флота. «В результате попадания крылатых ракет противника [по заводу] получили повреждения два корабля, находящихся на ремонте», — сообщало Минобороны России. Как выяснил Sky News, в обоих случаях речь шла о применении британских ракет.
В конце декабря Минобороны также заявило о повреждении БДК «Новочеркасск» в результате ракетной атаки. 14 февраля Генштаб ВСУ заявил об «уничтожении» у берегов Крыма БДК «Цезарь Куников» — вопрос об этом в Кремле переадресовали в Минобороны.
В марте генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что удары ВСУ по кораблям российского Черноморского флота наносились ракетами, поставленными странами альянса. Scalp и Storm Shadow использовали, чтобы «потеснить Черноморский флот России», подчеркнул он.
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