Кремль оставил на усмотрение Пекина полезность встречи Си с Зеленским

Песков: мы не вправе советовать руководству Китая, с кем ему целесообразно вести дела

Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Москва не может советовать руководству Китая, с какими партнерами целесообразно вести переговоры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал вопрос о приглашении лидера КНР Си Цзиньпина посетить Украину, с которым выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы знаем взвешенную позицию КНР, мы ее высоко ценим. И считаем, что лидер Китая сам решает вопросы целесообразности тех или иных контактов. Мы не вправе тут выступать с советами», — ответил представитель Кремля.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти хотели бы организовать встречу Зеленского и Си Цзиньпина.

«Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — сказал тогда Зеленский.

29 марта официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что ведомство не владеет информацией о приглашении китайского председателя Си Цзиньпина посетить Украину.



«Что касается украинского вопроса, Китай поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Украиной. Что касается вашего вопроса [о приглашении Си Цзиньпина посетить Украину], у меня нет информации, которую мы могли бы предоставить», — сказала она.