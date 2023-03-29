МИД КНР словами «нечего сказать» ответил на вопрос о визите Си на Украину

Си Цзиньпин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

МИД Китая не владеет информацией о приглашении китайского председателя Си Цзиньпина посетить Украину. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мао Нин.

«Что касается украинского вопроса, Китай поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Украиной. Что касается вашего вопроса [о приглашении Си Цзиньпина посетить Украину], у меня нет информации, которую мы могли бы предоставить», — сказала она (цитата по ТАСС).

29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти хотели бы организовать встречу Зеленского и Си Цзиньпина. «Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним», — сказал Зеленский.

13 марта The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что глава Китая намерен провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, предположительно, после поездки Си Цзиньпина в Москву, которая завершилась 22 марта. В Пекине допускали, что китайский лидер отправится и в другие страны Европы.