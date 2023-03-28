В Новой Москве нашли обломки дрона у путей Киевского направления железной дороги

В Новой Москве нашли обломки дрона у железной дороги

Обломки дрона нашли вблизи железной дороги у села Свитино, расположенного примерно в 20 км к востоку от Наро-Фоминска. По данным телеграм-каналов, беспилотник выкрашен в цвета украинского флага

Фото: сервис Яндекс Карты

У железнодорожных путей в Новой Москве нашли обломки беспилотника, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Поступила информация от местного жителя об обнаружении примерно в 200 метрах от железнодорожных путей Киевского направления возле села Свитино обломков беспилотника», — сказал собеседник «РИА Новости» из экстренных служб.

По данным агентств, дрон нашел местный житель. Пострадавших или разрушений на месте инцидента не зафиксировано.

В пресс-службе ГУ МВД России и ГУ МЧС России по Москве РБК сообщили, что у них нет информации по инциденту. В администрации Вороновского поселения, на территории которого находится Свитино, отказались от комментария.

Телеграм-канал SHOT пишет, что беспилотник, вероятно, самодельный, сделан из дерева и пенопласта. Baza сообщает, что на дрон нанесена надпись «Слава Украине» в цветах флага страны.

Двумя днями ранее, 26 марта, в городе Киреевске под Тулой упал украинский беспилотник Ту-141 «Стриж». Его систему навигации вывел из строя российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-21». В результате инцидента пострадали три человека.

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