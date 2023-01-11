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Пентагон объявит тендер на ракеты, способные отбить «атаки России и КНР»

Пентагон объявит тендер на ракеты, способные отразить «атаки России и Китая»
Американские военные опасаются, что китайцы и россияне начнут сбивать их спутники, а потому начали готовить контрмеры
Boeing BA $206,45 -0,92% Купить
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Пентагон пересмотрел подход к контрактам на новые программы ракетных запусков. Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собеседников, знакомых с условиями грядущего конкурса, если раньше американское военное ведомство при выборе подрядчика опиралось на принцип «цена/качество», то теперь в Вашингтоне больше интересуются вопросом, смогут ли запущенные в космос спутники отразить возможные атаки со стороны России или Китая.

Как отмечает WSJ, главное угрозой в Пентагоне считают китайскую космическую программу. Там предполагают, что Пекин может запускать ракеты и спутники, которые будут создавать помехи для американских аппаратов или даже уничтожать их.

Беспокойство у американцев вызывает и российская программа. В частности, Пентагон заинтересовало, как в 2021 году российская ракета сбила старый советский спутник «Космос-1408». В Вашингтоне опасаются, что целью могут стать и американские коммерческие спутники, которые могут быть использованы для помощи Украине.

Исходя из этого выделенные на военную космическую программу $1,2 млрд могут быть использованы для строительства и запуска крупных и средних спутников, способных доставить на орбиту большое число шпионских и военных спутников. В Пентагоне предполагают, что если спутники будут небольшими, то сбивать их будет трудней. Помимо этого наличие как можно большего числа аппаратов в космосе затруднит задачу по их уничтожению.

Как сообщает WSJ, предположительно в конкурсе Минобороны примут участие три компании. Основными претендентами на победу являются ULA (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin), а также SpaceX Илона Маска. Третьим возможным претендентом называется проект Northrop Grumann и Blue Origin, связанной с Джеффом Безосом.

Исполнительный директор ULA Тори Бруно заявил, что его компания готова удовлетворить требования военных. В SpaceX от комментариев отказались.

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