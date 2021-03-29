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Политика ,  
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Экс-богатейшая женщина Африки пожаловалась в суд на президента Анголы

Дочь бывшего президента Анголы обвинила нынешнего главу государства в том, что тот объявил ей личную вендетту, чтобы уничтожить ее бизнес-империю
Жоао Лоуренсу
Жоао Лоуренсу (Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AP)

Самая богатая женщина Африки, родившаяся в СССР ангольская предпринимательница Изабель душ Сантуш, обвинила президента Анголы Жоао Лоуренсу в «личной вендетте» против нее с целью уничтожить ее бизнес. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление, поданное в Лондонский суд, в котором приводятся записи членов ближайшего окружения президента Анголы.

Изабель душ Сантуш — старшая дочь второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, предшественника Лоуренсу. Во время правления отца она стала обладательницей 25% в фирме по производству мобильных телефонов Unitel, совладелицей нескольких банков и председателем государственной нефтяной компании Sonangol.

С момента прихода к власти Лоуренсу, который обещал покончить с клановым капитализмом в Анголе после почти четырех десятилетий правления душ Сантуша, она начала терять свои активы, также началось ее судебное преследование в разных юрисдикциях.

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Бизнес
Изабель душ Сантуш

Заявление в Лондонский суд было подано на прошлой неделе в рамках разбирательства с компанией Unitel, потребовавшей погасить ссуды, выданные душ Сантуш. В заявлении, с которым удалось ознакомиться изданию, Изабель душ Сантуш утверждает, что Лоуренсу приказал ангольским прокурорам, судьям и следователям начать политическую кампанию против нее. Она настаивает, что ее состояние было заработано законно, а записи, сделанные представителями окружения Лоуренсу, показывают, что у президента были «политические цели и личная вендетта».

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Общество
Изабель душ Сантуш

Согласно заявлению, эти записи были сделаны израильской частной разведывательной группой Black Cube, основанной бывшими офицерами Моссада. На них фигурируют голоса членов политической и деловой элиты Анголы, в том числе Карлоса Сатурнино, председателя совета директоров нефтяной компании Sonangol, и родственников таких влиятельных политических фигур, как Мануэль Висенте, бывший вице-президент и глава Sonangol, который теперь консультирует Лоуренсу. Эти люди сообщили о существовании правительственной группы, занимающейся преследованием душ Сантуш, «используя ресурсы ангольского государства и институционализированной власти», включая «заранее предрешенные судебные разбирательства», говорится в заявлении.

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Представитель Лоуренсу, Sonangol и Unitel не ответили на запросы издания.

Жозе Эдуарду душ Сантуш правил Анголой почти 40 лет. Проблемы с бизнесом его дочери начались в 2017 году, когда Лоуренсу уволил ее с поста председателя совета директоров Sonangol. В январе 2020 года власти Анголы обвинили Изабель душ Сантуш в растрате и отмывании денег и заморозили ее активы. Все обвинения она отрицает и оспаривает замораживание активов в Европейском суде по правам человека.

Изабель душ Сантуш была самой богатой женщиной Африки. Forbes исключил ее из числа миллиардеров в январе 2021 года после замораживания активов.

Автор
Мария Бондаренко
Африка Ангола суд
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Forbes убрал гражданку России из списка богатейших людей Африки
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