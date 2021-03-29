Экс-богатейшая женщина Африки пожаловалась в суд на президента Анголы

Дочь бывшего президента Анголы обвинила нынешнего главу государства в том, что тот объявил ей личную вендетту, чтобы уничтожить ее бизнес-империю

Жоао Лоуренсу (Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AP)

Самая богатая женщина Африки, родившаяся в СССР ангольская предпринимательница Изабель душ Сантуш, обвинила президента Анголы Жоао Лоуренсу в «личной вендетте» против нее с целью уничтожить ее бизнес. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление, поданное в Лондонский суд, в котором приводятся записи членов ближайшего окружения президента Анголы.

Изабель душ Сантуш — старшая дочь второго президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, предшественника Лоуренсу. Во время правления отца она стала обладательницей 25% в фирме по производству мобильных телефонов Unitel, совладелицей нескольких банков и председателем государственной нефтяной компании Sonangol.

С момента прихода к власти Лоуренсу, который обещал покончить с клановым капитализмом в Анголе после почти четырех десятилетий правления душ Сантуша, она начала терять свои активы, также началось ее судебное преследование в разных юрисдикциях.

Заявление в Лондонский суд было подано на прошлой неделе в рамках разбирательства с компанией Unitel, потребовавшей погасить ссуды, выданные душ Сантуш. В заявлении, с которым удалось ознакомиться изданию, Изабель душ Сантуш утверждает, что Лоуренсу приказал ангольским прокурорам, судьям и следователям начать политическую кампанию против нее. Она настаивает, что ее состояние было заработано законно, а записи, сделанные представителями окружения Лоуренсу, показывают, что у президента были «политические цели и личная вендетта».