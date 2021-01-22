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Forbes убрал гражданку России из списка богатейших людей Африки

Против Изабель душ Сантуш было заведено несколько уголовных дел, а ее активы в Анголе и Португалии были заморожены. Forbes оценил их стоимость как нулевую. В итоге, по версии издания, женщина выбыла из списка миллиардеров Африки
Изабель душ Сантуш
Изабель душ Сантуш (Фото: Nuno Coimbra / Wikimedia Commons)

Родившаяся в СССР Изабель душ Сантуш, которая с 2013 года считалась богатейшей женщиной Африки, покинула список миллиардеров континента, сообщает Forbes.

Это произошло из-за заморозки ее активов в Анголе и Португалии в 2019 и 2020 годах в рамках уголовных дел против нее. Также летом 2020 года португальские власти взяли под контроль долю душ Сантуш в компании Efacec Power Solutions SGPS SA (ей принадлежало 72%).

В итоге Forbes оценил стоимость ее замороженных активов как нулевую. В 2013 году издание оценивало ее состояние в $3,5 млрд.

Против душ Сантуш расследуется несколько уголовных дел, в том числе по статьям о крупной растрате, мошенничестве и использовании своего положения. В частности, ее обвинили в растрате средств государственной нефтяной компании Sonangol, которой она руководила в 2016–2017 годах.

Богатейшая женщина Африки заявила о готовности сотрудничать со следствием
Общество
Изабель душ Сантуш

Власти также считают, что вместе с душ Сантуш противоправной деятельностью занимался ее муж Синдика Доколо. Они нанесли убытков правительству Анголы на сумму более $1 млрд, считают власти.

Сама душ Сантуш не признает вину и объясняет уголовное преследование политическими мотивами. По ее мнению, на нее проводится «политическая атака» со стороны режима, который воспринимает ее как угрозу.

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В июле она заявила, что готова сотрудничать со следствием, для того чтобы «как можно скорее разрешить ситуацию с нападками на мою репутацию и доброе имя».

Душ Сантуш — дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который управлял страной с 1979 по 2017 год. Она родилась в СССР, в Баку, когда ее отец учился там, и по рождению имеет российское гражданство.

Автор
Мария Лисицына
миллиардеры Ангола богатейшие бизнесмены
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