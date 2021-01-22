Forbes убрал гражданку России из списка богатейших людей Африки

Против Изабель душ Сантуш было заведено несколько уголовных дел, а ее активы в Анголе и Португалии были заморожены. Forbes оценил их стоимость как нулевую. В итоге, по версии издания, женщина выбыла из списка миллиардеров Африки

Изабель душ Сантуш (Фото: Nuno Coimbra / Wikimedia Commons)

Родившаяся в СССР Изабель душ Сантуш, которая с 2013 года считалась богатейшей женщиной Африки, покинула список миллиардеров континента, сообщает Forbes.

Это произошло из-за заморозки ее активов в Анголе и Португалии в 2019 и 2020 годах в рамках уголовных дел против нее. Также летом 2020 года португальские власти взяли под контроль долю душ Сантуш в компании Efacec Power Solutions SGPS SA (ей принадлежало 72%).

В итоге Forbes оценил стоимость ее замороженных активов как нулевую. В 2013 году издание оценивало ее состояние в $3,5 млрд.

Против душ Сантуш расследуется несколько уголовных дел, в том числе по статьям о крупной растрате, мошенничестве и использовании своего положения. В частности, ее обвинили в растрате средств государственной нефтяной компании Sonangol, которой она руководила в 2016–2017 годах.