Богатейшая женщина Африки заявила о готовности сотрудничать со следствием

Изабель душ Сантуш заявила, что хочет восстановить свое доброе имя и готова дать все необходимые разъяснения. Против нее возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о растрате денег госкомпании

Изабель душ Сантуш (Фото: Paulo Duarte / AP)

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш, которую обвиняют в причинении убытков правительству Анголы на миллиарды долларов, согласилась сотрудничать со следствием, передает Bloomberg.

Свое согласие душ Сантуш объяснила желанием восстановить свое доброе имя. «Я хочу как можно скорее разрешить ситуацию с нападками на мою репутацию и доброе имя. Я открыта, как и всегда была, для сотрудничества с правосудием и готова предоставить все необходимые разъяснения для того, чтобы правда восторжествовала», — сообщила душ Сантуш в заявлении.

Против душ Сантуш расследуется несколько уголовных дел, в том числе ее подозревают в крупной растрате, мошенничестве и использовании своего положения. В сумме убыток от ее противоправной деятельности составил $5 млрд, считают власти Анголы.

В конце января душ Сантуш обвинили в растрате средств государственной нефтяной компании Sonangol, которую она предположительно совершила, находясь на посту председателя совета директоров. Она занимала эту должность с 2016 по 2017 год и была смещена после прихода нового лидера страны к власти. Сама предпринимательница категорически отрицала вину и называла обвинения, выдвинутые против нее, лживыми. Она объясняла уголовное преследование политическими мотивами и называла это «хорошо скоординированной политической атакой» режима, который рассматривает ее как «угрозу».