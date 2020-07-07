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Богатейшая женщина Африки заявила о готовности сотрудничать со следствием

Изабель душ Сантуш заявила, что хочет восстановить свое доброе имя и готова дать все необходимые разъяснения. Против нее возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о растрате денег госкомпании
Изабель душ Сантуш
Изабель душ Сантуш (Фото: Paulo Duarte / AP)

Богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш, которую обвиняют в причинении убытков правительству Анголы на миллиарды долларов, согласилась сотрудничать со следствием, передает Bloomberg.

Свое согласие душ Сантуш объяснила желанием восстановить свое доброе имя. «Я хочу как можно скорее разрешить ситуацию с нападками на мою репутацию и доброе имя. Я открыта, как и всегда была, для сотрудничества с правосудием и готова предоставить все необходимые разъяснения для того, чтобы правда восторжествовала», — сообщила душ Сантуш в заявлении.

Против душ Сантуш расследуется несколько уголовных дел, в том числе ее подозревают в крупной растрате, мошенничестве и использовании своего положения. В сумме убыток от ее противоправной деятельности составил $5 млрд, считают власти Анголы.

Богатейшая африканка пожаловалась на судебную улику с подписью Брюса Ли
Общество
Изабель душ Сантуш

В конце января душ Сантуш обвинили в растрате средств государственной нефтяной компании Sonangol, которую она предположительно совершила, находясь на посту председателя совета директоров. Она занимала эту должность с 2016 по 2017 год и была смещена после прихода нового лидера страны к власти. Сама предпринимательница категорически отрицала вину и называла обвинения, выдвинутые против нее, лживыми. Она объясняла уголовное преследование политическими мотивами и называла это «хорошо скоординированной политической атакой» режима, который рассматривает ее как «угрозу».

В 2019 году счета душ Сантуш в Анголе были заморожены. После этого, в феврале 2020 года, были арестованы и ее счета в Португалии в результате совместной работы ангольских и португальских властей.

Также на прошлой неделе португальские власти взяли под контроль долю душ Сантуш в компании Efacec Power Solutions SGPS SA, которая занимается производством электрооборудования (душ Сантуш принадлежало 72%).

В Португалии арестовали счета родившейся в СССР богатейшей женщины Африки
Общество
Изабель душ Сантуш

В мае душ Сантуш заявила, что одна из улик против нее, а именно паспорт, который якобы использовался для мошеннических схем, был фальшивым. По ее словам, в нем неверно указана ее дата рождения, частично не совпадает номер документа, а подпись в паспорте принадлежит умершему актеру Брюсу Ли. После этого она потребовала разморозить ее активы.

Изабель душ Сантуш является дочерью бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который управлял страной с 1979 по 2017 год. Она имеет гражданство России, так как родилась в СССР. Forbes оценивает ее состояние в $1,7 млрд.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Ангола, растрата, Португалия
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Родившуюся в СССР богатейшую женщину Африки обвинили в растрате
Бизнес
В Португалии арестовали счета родившейся в СССР богатейшей женщины Африки
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