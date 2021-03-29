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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ узнали о шагах Белого дома по стандартизации паспортов вакцинации

В марте администрация президента выявила по меньшей мере 17 частных проектов паспортов вакцинации. Сейчас администрация работает над созданием единых стандартов для таких документов, узнала The Washington Post
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена совместно с частными компаниями работает над стандартами для паспортов вакцинации от коронавируса, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, паспорта будут доступны через приложения для смартфонов, которые могут отображать сканируемый код, аналогичный посадочному талону авиакомпании. Для американцев, у которых нет смартфонов, должна быть предусмотрена возможность распечатать их. Один из источников издания отметил, что о нововведениях Белый дом намерен сообщить в ближайшие дни.

Как отмечает WP, 2 марта национальный офис IT-координатора в сфере здравоохранения предупредил сотрудников, что «хаотичный и неэффективный подход к сертификатам вакцинации может препятствовать ответ на пандемию, ослабить меры предосторожности, замедлить восстановление экономики и подорвать доверие и уверенность общества».

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В марте администрация президента США выявила по меньшей мере 17 частных проектов паспортов вакцинации, сообщает газета со ссылкой на внутреннюю презентацию. В частности, в штате Нью-Йорк с конца марта тестируются цифровые сертификаты вакцинации на базе бесплатной добровольной платформы Excelsior Pass, разработанной в партнерстве с IBM.

За минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса в США увеличилось на 62 тыс., умер 741человек с подтвержденным заболеванием, следует из данных университет Джонса Хопкинса. Общее число выявленных заболевших COVID-19 в США за все время превысило 30,2 млн, умерли 548 тыс. заразившихся.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), к 29 марта одну или более доз вакцины в США получили 93 млн человек (28,2%), две дозы — 51 (15,5%). В конце марта президент США Джо Байден пообещал, что к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента американцы сделают 200 млн прививок от коронавируса.

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Анастасия Батманова
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