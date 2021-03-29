СМИ узнали о шагах Белого дома по стандартизации паспортов вакцинации

В марте администрация президента выявила по меньшей мере 17 частных проектов паспортов вакцинации. Сейчас администрация работает над созданием единых стандартов для таких документов, узнала The Washington Post

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Администрация президента США Джо Байдена совместно с частными компаниями работает над стандартами для паспортов вакцинации от коронавируса, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, паспорта будут доступны через приложения для смартфонов, которые могут отображать сканируемый код, аналогичный посадочному талону авиакомпании. Для американцев, у которых нет смартфонов, должна быть предусмотрена возможность распечатать их. Один из источников издания отметил, что о нововведениях Белый дом намерен сообщить в ближайшие дни.

Как отмечает WP, 2 марта национальный офис IT-координатора в сфере здравоохранения предупредил сотрудников, что «хаотичный и неэффективный подход к сертификатам вакцинации может препятствовать ответ на пандемию, ослабить меры предосторожности, замедлить восстановление экономики и подорвать доверие и уверенность общества».

В марте администрация президента США выявила по меньшей мере 17 частных проектов паспортов вакцинации, сообщает газета со ссылкой на внутреннюю презентацию. В частности, в штате Нью-Йорк с конца марта тестируются цифровые сертификаты вакцинации на базе бесплатной добровольной платформы Excelsior Pass, разработанной в партнерстве с IBM.