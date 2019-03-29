Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Министерство обороны России получило информацию о том, что сотрудники спецслужб Франции и Бельгии готовят провокацию с целью обвинить Москву и Дамаск в применении химоружия в провинции Идлиб

Провинция Идлиб (Фото: Ammar Abdullah / Reuters)

Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

По словам руководителя центра, генерал-майора Виктора Купчишина, представители французских и бельгийских спецслужб встречались в Идлибе с полевыми командирами террористических группировок, а также с членами организации «Белые каски». В ходе совещания они обсуждали создание постановочных съемок, в ходе которых было бы показано применение Россией и правительственной армией Сирии отравляющих веществ против мирного населения.

В Минобороны указывают, что каждый «отравленный» должен был бы получить $100. При этом в военном ведомстве сообщили, что речь могла бы идти и о реальных пострадавших. «Жертвами этого преступного замысла могут стать беженцы и удерживаемые боевиками члены семей граждан, ранее репрессированных группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещенной в России).

Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».