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Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии
Министерство обороны России получило информацию о том, что сотрудники спецслужб Франции и Бельгии готовят провокацию с целью обвинить Москву и Дамаск в применении химоружия в провинции Идлиб
Провинция Идлиб (Фото: Ammar Abdullah / Reuters)

Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

По словам руководителя центра, генерал-майора Виктора Купчишина, представители французских и бельгийских спецслужб встречались в Идлибе с полевыми командирами террористических группировок, а также с членами организации «Белые каски». В ходе совещания они обсуждали создание постановочных съемок, в ходе которых было бы показано применение Россией и правительственной армией Сирии отравляющих веществ против мирного населения.

В Минобороны указывают, что каждый «отравленный» должен был бы получить $100. При этом в военном ведомстве сообщили, что речь могла бы идти и о реальных пострадавших. «Жертвами этого преступного замысла могут стать беженцы и удерживаемые боевиками члены семей граждан, ранее репрессированных группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещенной в России).

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Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».

В начале апреля 2018 года «Белые каски» заявили, что в сирийской Думе, которая на тот момент контролировалась отрядами сирийской оппозиции, было применено химоружие. Западные страны сразу после этого возложили вину на произошедшее на силы президента Башара Асада, Дамаск отверг обвинения. Россия поддержала позицию сирийского правительства. Как заявили в Москве, речь шла об инсценировке, созданной при поддержке «Белых касок».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сирия, Башар Асад
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