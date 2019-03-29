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Медведев назвал работу премьер-министра самой сложной
Глава правительства признался, что из-за большого объема работы стал реже пользоваться соцсетями, но фотографии в Instagram ставит сам
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев, который в течение четырех лет занимал пост президента России (в 2008–2012 годах), признался, что самой сложной в его жизни была работа в кабмине.

​«Вообще, работа в правительстве — это не самая простая работа. Я могу сказать, что из того, чем я занимался, это, наверное, самая сложная работа», — сказал Медведев, общаясь в прямом эфире с пользователями «ВКонтакте» (цитата по ТАСС).

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Реагируя на сообщение одного из пользователей соцсети, который заявил, что хочет пройти практику в правительстве, Медведев ответил: «Пусть приходит, посмотрит». Дальнейшее трудоустройство этого человека будет зависеть от него самого, указал премьер, подчеркнув, что у автора вопроса даже может появиться шанс «кого-то поменять» в кабмине.​

Дмитрий Медведев начинал с должности советника главы Ленинградского городского совета народных депутатов Анатолия Собчака. В 2000 году на выборах он возглавлял избирательный штаб Владимира Путина, который тогда был избран президентом страны. В 2003–​2005 годах Медведев руководил администрацией главы государства, а затем перешел на работу в правительство, где занял должность первого вице-премьера.

В 2008 году Медведев избрался президентом России. С 2012 года, после избрания Путина на четвертый президентский срок, Медведев стал премьер-министром. С 2012 года он также возглавляет партию «Единая Россия».

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Маляренко
Теги: Дмитрий Медведев, Правительство
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