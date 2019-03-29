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Политика ,  
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В сенате США предложили лишить Турцию F-35 из-за сделки с Россией
Конгресс США вновь пригрозил наказать Турцию за покупку российских комплексов С-400. Конгрессмены потребовали приостановить продажу Анкаре новейших истребителей до того момента, пока власти страны не откажутся от сделки с Россией
Фото: US Air Force / Reuters

Группа американских сенаторов представила законопроект, блокирующий поставки Турции истребителя F-35. Анкара не сможет получить боевые самолеты, если не откажется от сделки с Россией по С-400.

Документ получил название «Акт о защите неба НАТО». Комментарии к законопроекту размещены на сайте одного из авторов — сенатора Джин Шахин. «Турция является критически важным союзником [США], но пока президент Эрдоган не откажется от приобретения системы противовоздушной обороны С-400, ни один самолет F-35 не должен быть передан Турции», — заявляет Шахин.

Авторы законопроекта предлагают запретить передачу Турции не только самих самолетов, но и любых связанных с ними технологий. Снятие запрета возможно только в том случае, если президент США представит конгрессу доказательства того, что Анкара отказалась от покупки российских систем ПВО.

О намерении противодействовать сделке Анкары и Москвы по С-400 ранее заявляли и в Белом доме. И.о. помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер 21 марта предупреждала. что Вашингтон рассматривает возможность приостановить продажу истребителей Турции. О пересмотре сделки по F-35 в случае покупки систем С-400 заявлял и Госдеп.

Соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд Анкара и Москва заключили в декабре 2017 года. Спустя год стало известно, что Вашингтон предложил Турции купить свои комплексы Patriot за $3,5 млрд. Официальные лица США предложили до 15 февраля дать ответ на предостережение: если Анкара не разорвет сделку с Россией по закупке С-400, Вашингтон отзовет свое предложение о продаже ракетных комплексов Patriot стоимостью $3,5 млрд. 16 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от сделки с Россией ради американских зенитных комплексов.

Турция претендует на получение F-35 благодаря тому, что страна участвовала в процессе их разработки. Первые два самолета F-35 были переданы Анкаре в июне. Несмотря на то, что истребители официально поступили на вооружение ВВС Турции, пределов США они не покидали: истребители дислоцированы в США и используются для подготовки турецких пилотов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Конгресс США, С-400, F-35
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