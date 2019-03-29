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Политика ,  
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Медведчук заявил о возможности победы Зеленского на украинских выборах
У четырех участников президентской кампании есть возможность пройти во второй тур, заявил украинский политик Виктор Медведчук. А победой может закончиться участие в кампании «виртуального кандидата» Владимира Зеленского
Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Это виртуальный кандидат, его виртуальная программа и виртуальные попытки стать президентом, которые, к сожалению, могут закончиться реальностью», — так оппозиционный украинский политик, кум президента России Виктор Медведчук в интервью телеканалу РБК прокомментировал возможность победы на выборах шоумена Владимира Зеленского. «Безусловно, у него есть шанс занять первое место», — думает Медведчук. Об этом, напоминает он, говорит большинство социологических опросов.

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Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Если в первом туре никто не получит более 50% голосов, состоится второй тур. Пройти туда, по мнению Медведчука, могут четверо политиков: Зеленский, президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и бывший вице-премьер Юрий Бойко. Последнего на выборах поддерживает «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Согласно опросам украинской социологической службы «Рейтинг» (опубликован 19 марта), Зеленского готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Тимошенко поддерживают 16,6%, Порошенко — 16,4%. За бывшего министра обороны Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, за Бойко — 8,4%.

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Из данных опроса украинского центра социальных и маркетинговых исследований «Социс» следует, что в победу Зеленского на выборах верят больше граждан страны, чем в победу действующего главы государства. Около 28,5% респондентов считают, что на выборах победит Зеленский, а в победе Порошенко уверены 25,7%. На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,7%), за ней следует народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (3%).

Видео: РБК

Медведчук в интервью также исключил возможность нового Майдана после выборов, если не будут участвовать внешние игроки. «Если говорить о возможности третьего Майдана, то, анализируя причины Майдана в 2004 году и в 2013–2014 годах — они могли состояться только при внешней поддержке. Если будет внешняя инициатива и внешняя поддержка от других государств, то такое может произойти и в этот раз», — сказал Медведчук.

Фотогалерея 
Тимошенко, кавээнщик, экс-глава СБУ: кто хочет стать президентом Украины

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Победа
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