Медведчук заявил о возможности победы Зеленского на украинских выборах

У четырех участников президентской кампании есть возможность пройти во второй тур, заявил украинский политик Виктор Медведчук. А победой может закончиться участие в кампании «виртуального кандидата» Владимира Зеленского

Виктор Медведчук (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Это виртуальный кандидат, его виртуальная программа и виртуальные попытки стать президентом, которые, к сожалению, могут закончиться реальностью», — так оппозиционный украинский политик, кум президента России Виктор Медведчук в интервью телеканалу РБК прокомментировал возможность победы на выборах шоумена Владимира Зеленского. «Безусловно, у него есть шанс занять первое место», — думает Медведчук. Об этом, напоминает он, говорит большинство социологических опросов.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Если в первом туре никто не получит более 50% голосов, состоится второй тур. Пройти туда, по мнению Медведчука, могут четверо политиков: Зеленский, президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и бывший вице-премьер Юрий Бойко. Последнего на выборах поддерживает «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Согласно опросам украинской социологической службы «Рейтинг» (опубликован 19 марта), Зеленского готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Тимошенко поддерживают 16,6%, Порошенко — 16,4%. За бывшего министра обороны Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, за Бойко — 8,4%.