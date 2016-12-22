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Глава РАН рассказал о звонке из Кремля из-за полигона «Ядрово»
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Глава РАН рассказал о звонке из Кремля из-за полигона «Ядрово»
«Мусорное» дело, 18:41
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Глава РАН рассказал о звонке из Кремля из-за полигона «Ядрово»
За помощью в решении проблемы свалки под Волоколамском администрация президента обращалась к ученым, рассказали в РАН. Ликвидацию выбросов свалочного газа в Кремле сочли «научной задачей» и начали искать помощи у академиков
РАН. Александр Сергеев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Несколько дней назад представитель администрации президента позвонил в Российскую академию наук и попросил решить вопрос с полигоном в «Ядрово», сообщил президент РАН Александр Сергеев на общем собрании академии 29 марта, передает корреспондент РБК.

«Интересный момент у меня был. Мне позвонили из администрации президента несколько дней назад с вопросом, знаем ли мы в академии наук, что творится в Волоколамске? Ну, говорю, знаем. А почему вы ничего не предлагаете? Задача-то научная», — рассказал Сергеев.

Сергеев указал, что можно было бы, конечно, предложить построить современный завод по переработке отходов, но сейчас это сделать из-за отсутствия денег нельзя, поэтому проблему надо решать как-то по-другому. «Хотелось бы, чтобы мы не получали такие запросы, а опережали бы их, чтобы мы сами видели проблемы и выходили бы с вариантами их решения», — указал Сергеев.

Внимание к мусорному полигону «Ядрово» под Волоколамском привлечено с конца февраля, когда местные жители начали жаловаться на неприятный запах, исходящий от свалки. 21 марта на полигоне произошел выброс мусорного газа, после которого в больницы с жалобами на отравление начали поступать школьники. Всего к врачам обратилось 76 детей, шестеро из них были госпитализированы.

Ситуация вызвала стихийные протесты местных жителей, после которых в Волоколамск приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его недовольные граждане закидали снежками. Вскоре в отставку был отправлен глава Волоколамского района, также вызвавший недовольство жителей.

«Никто не успокоится»: жители деревни Ядрово — о свалке и местной власти Еще 7 фото
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Для борьбы с выбросами власти начали реализовывать на «Ядрово» систему принудительной утилизации свалочного газа. И.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев после очередного выброса, который произошел 29 марта, сообщил, что в строй она должна быть введена к 15 июня.

МЧС сообщило о дегазации трех мусорных полигонов в Подмосковье
Общество

25 марта ведомство отчиталось о начале работ по дегазации трех мусорных полигонов в Подмосковье — в Балашихе, Клину и Волоколамске. Так, на полигоне «Кучино» в Балашихе уже пробурено 55 скважин, позже систему расширят до 112 скважин, сообщили в МЧС. Собираемый газ будет направлен к факельной установке, где он будет сжигаться при температуре 1200 градусов по Цельсию.

Авторы: Полина Звездина, Георгий Тадтаев.
Теги: Кремль , свалка , Волоколамск
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