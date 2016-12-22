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NBC узнал о подготовке Мюллером новых обвинений против россиян
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NBC узнал о подготовке Мюллером новых обвинений против россиян
Политика, 02 мар, 10:34
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NBC узнал о подготовке Мюллером новых обвинений против россиян
Спецпрокурор Роберт Мюллер получил достаточно информации для предъявления обвинений россиянам, участвовавшим во взломе систем Демократической партии в 2016 году. Вопрос в том, когда Мюллер решит их предъявить, сообщает NBC
Роберт Мюллер (в центре) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Спецпрокурор Роберт Мюллер собирается предъявить обвинения россиянам, которые провели хакерскую атаку против Демократической партии перед выборами в 2016 году. Об этом сообщает NBC со ссылкой на бывших и нынешних чиновников.

Новые обвинения, как ожидается, будут основаны на секретных разведданных, собранных ЦРУ, ФБР, Агентством национальной безопасности (АНБ) и Министерством внутренней безопасности (МВБ).

По словам источников телеканала, Мюллер уже давно обладает достаточными доказательствами для предъявления обвинений россиянам, однако он поджидал подходящего момента. «Возможные обвинения включают в себя заговор, нарушение закона о выборах и компьютерное мошенничество. Новые обвинения могут быть предъявлены в течение нескольких недель — месяца. Впрочем, Мюллер может отказаться от предъявления обвинений, чтобы не дискредитировать источники разведданных.

Собеседники телеканала утверждают, что новые обвинения прольют свет на детали операции российской разведки (и на людей, которые за ней стояли), которая привлекла хакеров для кражи электронных писем Национального комитета Демократической партии и штаба кампании Хиллари Клинтон. Эти письма впоследствии были опубликованы порталом WikiLeaks.

В чем обвиняют 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы президента США
Политика

О том, что за взломом Демократический партии стоят российские хакеры, американские спецслужбы заявляли еще до выборов президента США, однако официальные обвинения еще не были предъявлены. По данным источников NBC в АНБ, МВБ и Управлении директора Национальной разведки, Мюллеру ​передали информацию, связанную с взломом партии хакерами, включая цифровые «подписи», софт и описание методов взлома.

«Кремль использовал хакеров для воровства личной переписки, которую российские оперативники раздробили для [организации] точечных утечек. Также создавались фальшивые аккаунты в соцсетях и сообщения в СМИ», — говорил на слушаниях в конгрессе глава АНБ Майк Роджерс.

В феврале Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам, которые, по данным следствия, работали в Агентстве интернет-исследований, возглавляемом Евгением Пригожиным (ему также предъявлены обвинения). Они создавали поддельные аккаунты в соцсетях, управляли группами в соцсетях, организовывали акции и покупали политическую рекламу в Facebook и на YouTube. Им удалось охватить «значительное число американцев с целью вмешательства в американскую политическую систему, включая выборы 2016 года», говорилось в тексте обвинения.

Пригожин, комментируя решения спецпрокурора, сказал, что «американцы - очень впечатлительные люди», которые «видят то, что хотят видеть» «Если они хотят видеть дьявола, пусть видят», — добавил он.

Кремль неоднократно отвергал обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Роберт Мюллер , российские хакеры , выборы в США
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