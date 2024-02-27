AP: экс-информатора ФБР Смирнова заключили под стражу по делу Байдена и его сына

Бывшего информатора ФБР Александра Смирнова, обвиняемого в ложных заявлениях о взяточничестве на $10 млн со стороны президента США Джо Байдена и его сына Хантера, заключили под стражу, пишет Associated Press.

26 февраля окружной судья США Отис Райт II в Лос-Анджелесе распорядился оставить его под стражей до начала судебного разбирательства. По словам судьи, он сомневается, что смог бы установить условия освобождения, которые гарантировали бы, что Смирнов не покинет страну.

Смирнова задержали 14 февраля в аэропорту в Лас-Вегасе. Спецпрокурор США официально обвинил бывшего информатора ФБР, утверждавшего, что украинская фирма Burisma выплатила по $5 млн Джо Байдену и его сыну Хантеру, в даче ложных показаний. Позднее его отпустили под залог.

Утром 22 февраля его повторно арестовали во время встречи со своими адвокатами в их офисе в центре Лас-Вегаса. Прокурор Лео Уайз заявил, что причиной этого задержания стали девять единиц огнестрельного оружия у него дома.

По информарии NYT, Смирнов (имеет двойное гражданство США и Израиля) проживал в Лас-Вегасе с 2022 года. Информатором ФБР он был как минимум с 2023 года.

21 февраля в ходе слушаний Смирнов сообщил федеральным следователям, что «официальные лица, связанные с российской разведкой, были причастны к распространению истории» о Хантере Байдене.

По его словам, последний раз он встречался с представителями российской разведки около трех месяцев назад, а целью якобы было обсуждение возможного разрешения конфликта на Украине. Как уточнили в суде, эти сведения пока не проверены, но потенциально ставят под угрозу национальную безопасность США.