Экс-информатора ФБР Смирнова заключили под стражу по делу Байдена
Бывшего информатора ФБР Александра Смирнова, обвиняемого в ложных заявлениях о взяточничестве на $10 млн со стороны президента США Джо Байдена и его сына Хантера, заключили под стражу, пишет Associated Press.
26 февраля окружной судья США Отис Райт II в Лос-Анджелесе распорядился оставить его под стражей до начала судебного разбирательства. По словам судьи, он сомневается, что смог бы установить условия освобождения, которые гарантировали бы, что Смирнов не покинет страну.
Смирнова задержали 14 февраля в аэропорту в Лас-Вегасе. Спецпрокурор США официально обвинил бывшего информатора ФБР, утверждавшего, что украинская фирма Burisma выплатила по $5 млн Джо Байдену и его сыну Хантеру, в даче ложных показаний. Позднее его отпустили под залог.
Утром 22 февраля его повторно арестовали во время встречи со своими адвокатами в их офисе в центре Лас-Вегаса. Прокурор Лео Уайз заявил, что причиной этого задержания стали девять единиц огнестрельного оружия у него дома.
По информарии NYT, Смирнов (имеет двойное гражданство США и Израиля) проживал в Лас-Вегасе с 2022 года. Информатором ФБР он был как минимум с 2023 года.
21 февраля в ходе слушаний Смирнов сообщил федеральным следователям, что «официальные лица, связанные с российской разведкой, были причастны к распространению истории» о Хантере Байдене.
По его словам, последний раз он встречался с представителями российской разведки около трех месяцев назад, а целью якобы было обсуждение возможного разрешения конфликта на Украине. Как уточнили в суде, эти сведения пока не проверены, но потенциально ставят под угрозу национальную безопасность США.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты