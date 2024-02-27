ВСУ подтвердили отход войск из сел под Авдеевкой

ВСУ отошли от сел Степовое и Северное под Авдеевкой и заняли рубежи в районе сел Тоненькое, Орловка и Бердычи с «более выгодным ландшафтом», заявили в группировке войск «Таврия». О контроле над Северным заявляло Минобороны России

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Украинские войска отошли от сел Степовое и Северное под Авдеевкой, бои за последнее продолжались вечером 26 февраля и в ночь на 27-е, заявил спикер пресс-центра группировки ВСУ «Таврия», ответственной за авдеевское направление, Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Теперь, по его словам, ВСУ стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердычи. «Я не говорю, что это, потому что иногда неправильно интерпретируют, что это укрепленные рубежи с большой фортификацией, потому что есть разные эшелоны обороны. Это другие рубежи, более выгодный там ландшафт. Есть, в частности, там определенный каскад водохранилищ. Природные условия могут здесь помочь», — рассказал Лиховой (цитата по УНИАН).

Ранее о том, что линия обороны стабилизирована в районах Тоненького, Орловки и Бердычей, заявлял командующий «Таврией» Александр Тарнавский, отмечает агентство.

Эти села примерно равноудалены от Авдеевки — они находятся на одной линии на расстоянии около 7 км к западу от города. Командующий российской группировкой войск «Центр» Александр Мордвичев заявлял, что ВСУ отошли примерно на 10 км после взятия Авдеевки под контроль российской стороной.

В сводке от 27 февраля Минобороны России сообщило о взятии под контроль Северного и поражении украинских войск в том числе в районе Бердычей, а также занятии более выгодных рубежей и позиций. По данным российского ведомства, в ходе боев на этом направлении ВСУ потеряли в том числе два танка, среди них — американский Abrams.

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии Минобороны заявил, что «военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта». По его словам, с начала военной операции России ВСУ потеряли свыше 440 тыс. военнослужащих. С начала 2024 года Украина каждый день теряет более 800 солдат и офицеров, добавил Шойгу.