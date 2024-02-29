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FT узнала о сценарии конфликта России с условным противником Дасинией

FT: российские военные разрабатывали сценарий конфликта на Дальнем Востоке
В России в 2008–2014 годах составили сценарий военной игры, основанной на гипотетическом конфликте с Китаем, рассказала FT. Китайские военные принимали участие в последних двух российских учениях на Дальнем Востоке
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Российские военные в 2008–2014 годах составили сценарий военной игры, основанный на гипотетическом вторжении китайских войск в российские дальневосточные регионы, сообщила Financial Times 29 февраля. Издание пишет, что это раскрывает глубокую подозрительность российского военного руководства по отношению к Пекину, несмотря на налаживание связей между Россией и Китаем. FT отметила, что информация об этой истории просочилась в газету без указания источников.

В одном сценарии военной игры Китай платит «фальшивым» протестующим за столкновение с полицией на российском Дальнем Востоке, а затем посылает диверсантов для скрытого нападения на инфраструктуру безопасности. Как только напряженность достигает точки кипения, Китай наращивает оборонное производство и размещает армейские подразделения на границе.

В другом сценарии 2014 года описывается конфликт, который возникает после прихода к власти «нового поколения националистических лидеров» в Дасинии, вымышленной стране с точной географией Китая. Согласно легенде первоначально Дасиния хотела углубить свои связи с Северной Федерацией (то есть Россией). Позже Дасиния потребовала от Севера «резкого увеличения поставок углеводородного сырья на крайне невыгодных условиях», чтобы обеспечить энергией свою перегретую экономику. Дасиния начинает готовиться к войне, после того как федерация отказала.

Опрошенные FT эксперты указали, что нынешние российские учения с ракетными комплексами, способными нести ядерное оружие, вблизи китайской границы, которые состоялись, по информации издания, в ноябре, свидетельствуют, что российские военные все еще готовятся к возможному конфликту, где потенциально может быть задействовано тактическое ядерное оружие.

По данным Кремля, последние учения сил ядерного сдерживания с запуском межконтинентальных баллистических ракет прошли в октябре на севере европейской части России.

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Последние крупные учения, «Восток-2022» на Дальнем Востоке, Россия провела в начале сентября 2022 года. В них были задействованы 50 тыс. военнослужащих из России и стран-партнеров, включая Китай. В сентябре 2018 года были проведены более крупные учения с участием 300 тыс. человек, 36 тыс. танков и бронетранспортеров и 1 тыс. летательных аппаратов. В них также принимали участие военнослужащие из Китая.

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С 1 февраля по 1 марта проходят крупнейшие маневры НАТО за последние 40 лет, Steadfast Defender 2024, с участием более 90 тыс. военнослужащих.

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