Крупнейший авианосец Британии не примет участие в учениях НАТО

Самый мощный военный корабль британского флота HMS Queen Elizabeth не сможет участвовать в учениях НАТО из-за технических неполадок. Его заменит HMS Prince of Wales. Это может затруднить отправку судов для отражения атак хуситов

Авианосец HMS Queen Elizabeth (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Королевский военно-морской флот объявил, что его самый мощный военный корабль HMS Queen Elizabeth не выйдет из Портсмута, чтобы встать во главе группы более чем из 40 судов в рамках крупнейших за последние 30 лет учений НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник»). Причиной этому стали технические неполадки — плановая проверка выявила проблему с муфтой гребного вала.

Вместо Queen Elizabeth в учениях НАТО примет участие HMS Prince of Wales. Учения Steadfast Defender пройдут у арктического побережья Норвегии в марте.

На этом фоне британский комитет обороны опубликовал отчет, в котором говорится, что в Вооруженных силах Великобритании наблюдается «множественный дефицит боеспособности».

Согласно документу британская армия теряет личный состав быстрее, чем может набрать новый. Кроме того, у Вооруженных сил Британии есть «нехватка ключевых возможностей и запасов», что ограничивает их способность участвовать в «тотальной, затяжной войне».

В конце января глава Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон готов отправить авианосец в Красное море для отражения атак йеменских хуситов, которые наносят удары в том числе по торговым кораблям в знак поддержки палестинского исламистского движения ХАМАС в войне с Израилем. Проблемы с Queen Elizabeth могут препятствовать этому, отмечало Bloomberg.