Двое российских бизнесменов из списка Forbes отказались от гражданства

Основатели IT-компаний, которые входили в рейтинг российского Forbes в 2017–2021 годах, отказались от гражданства. Они стали восьмым и девятым бизнесменами, которые поступили так за последние два года

Андрей Баронов (Фото: veeam.com) Ратмир Тимашев (Фото: veeam.com)

Основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, которые входили в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России» в 2017–2021 годах, отказались от российского гражданства, пишет Forbes.

Forbes в 2020 году оценил состояние Баронова в $770 млн, а Ратмира Тимашева — в $680 млн. Основное их состояние пришлось на доход от продажи компании Veeam Software венчурному фонду из США Insight Partners в 2020 году за $5 млрд.

Оба предпринимателя давно живут за рубежом: Баронов — в Швейцарии, Тимашев — в США. Процедуру выхода из гражданства они завершили в российском посольстве на Кипре. По данным Forbes, у бизнесменов осталось гражданство Кипра.

Баронов начал выход из российского гражданства еще в апреле 2023 года, и вопрос был решен в декабре, передает Forbes со ссылкой на его знакомого. Тимашев вышел из гражданства России в январе 2024 года.

Теперь уже девять бизнесменов из числа действующих и бывших участников списка богатейших россиян сдали паспорта России за последние два года. Ранее такое решение принимали:

Тимур Турлов, инвесткомпания Freedom Holding;

Юрий Мильнер, венчурный фонд DST Global;

Николай Сторонский, онлайн-банк Revolut;

Игорь Макаров, группа компаний «Арети»;

Василий Анисимов, девелопер Coalco;

Рубен Варданян, инвесткомпания «Тройка Диалог»;

Олег Тиньков (признан Минюстом иноагентом), онлайн-банк «Тинькофф».

Veeam Software — это компания, которая специализируется на разработке программных продуктов для управления данными, их резервного копирования и безопасного хранения. Тимашев и Баронов основали ее в Швейцарии в 2006 году, инвестировав около $10 млн. Штаб-квартира тогда находилась в городе Баар.

После продажи компании Insight Partners Тимашев и Баронов продолжили консультировать Veeam. В начале 2022 года компания сообщила о рекордной динамике — регулярная годовая выручка (ARR, annual recurring revenue) выросла на 27% год к году, превысив $1 млрд.

В феврале 2023 года партнеры основали в США компанию Object First, которая, в свою очередь, разрабатывает программный продукт по хранению резервных копий с защитой от вирусов-шифровальщиков для клиентов Veeam.

В России у Veeam было три офиса, но в марте 2022 года она объявила о приостановке всех продаж в России и прекращении всех бизнес-операций. В июне 2023 года две российские компании — Veeam Software, ООО «Виэм Рус» и ООО «Эмаст Софтвер Корпорэйшн» были закрыты по решению учредителей. Правда, у ее клиентов в России осталась техподдержка программных продуктов через партнеров, уточнил собеседник Forbes.