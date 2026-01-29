Reuters узнал о планах Трампа нанести удар по Ирану ради новых протестов

Трамп хочет ударить по Ирану, чтобы в стране вновь вспыхнули протесты, сообщил Reuters. О слабости властей Ирана заявил госсекретарь Рубио. К стране уже выдвинулся американский флот во главе с USS Abraham Lincon

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассмотрит варианты действий в отношении Ирана, в том числе включающие целенаправленные удары по руководству и силам безопасности, для воодушевления протестующих. Об этом заявили Reuters несколько разных источников, включая американские, знакомые с ходом обсуждений.

Трамп, рассказали два собеседника из США, знакомых с ходом обсуждения, хочет создать условия для «смены режима» в Иране.

Иран сейчас «слабее, чем когда-либо», считает госсекретарь США Марко Рубио, поскольку власти не могут удовлетворить главные претензии протестующих и решить их ключевые проблемы. Рубио полагает, что экономика исламской республики находится «в состоянии коллапса».

Рубио заявил об американском праве на удар по территории Ирана в случае угрозы атаки по американским силам. «Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и потенциально, но это необязательно произойдет, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал госсекретарь.

В сторону Ирана движется военная армада США во главе с USS Abraham Lincoln, которая готова нанести удары по объектам на территории страны в случае, если Тегеран откажется от заключения ядерной сделки, сообщал Трамп.

С момента назначения Али Хаменеи духовным лидером Ирана в 1989 году в стране не раз вспыхивали массовые протесты, которые жестко подавлялись силовиками: акции студентов в 1999 году из-за закрытия реформаторской газеты «Салам», протесты после выборов в 2009-м, из-за роста цен на бензин в 2019 году. В 2022-м причиной протестов стала гибель 22-летней иранки курдского происхождения Махсы Амини, которую арестовала полиция нравов за «неправильное ношение хиджаба».



Новая волна протестов захлестнула Иран в конце 2025 года на фоне глубокого экономического кризиса: инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн иранских риалов за $1.

Американская разведка представила Трампу доклад, в котором указала, что иранский режим максимально ослаб за 50 лет существования, написала The New York Times. Массовые протесты затронули в том числе регионы Ирана, где власти пользовались поддержкой.

