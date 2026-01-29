 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

Reuters узнал о планах Трампа нанести удар по Ирану ради новых протестов

Reuters: Трамп планирует нанести удары по Ирану ради новых протестов
Сюжет
Протесты в Иране
Трамп хочет ударить по Ирану, чтобы в стране вновь вспыхнули протесты, сообщил Reuters. О слабости властей Ирана заявил госсекретарь Рубио. К стране уже выдвинулся американский флот во главе с USS Abraham Lincon
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассмотрит варианты действий в отношении Ирана, в том числе включающие целенаправленные удары по руководству и силам безопасности, для воодушевления протестующих. Об этом заявили Reuters несколько разных источников, включая американские, знакомые с ходом обсуждений.

Трамп, рассказали два собеседника из США, знакомых с ходом обсуждения, хочет создать условия для «смены режима» в Иране.

Иран сейчас «слабее, чем когда-либо», считает госсекретарь США Марко Рубио, поскольку власти не могут удовлетворить главные претензии протестующих и решить их ключевые проблемы. Рубио полагает, что экономика исламской республики находится «в состоянии коллапса».

Рубио заявил об американском праве на удар по территории Ирана в случае угрозы атаки по американским силам. «Думаю, мудро и предусмотрительно обеспечить такую расстановку сил в регионе, которая позволяет ответить и потенциально, но это необязательно произойдет, превентивно сорвать нападение на тысячи американских военнослужащих и объекты в регионе, а также на наших союзников. Надеюсь, до этого не дойдет», — сказал госсекретарь.

В сторону Ирана движется военная армада США во главе с USS Abraham Lincoln, которая готова нанести удары по объектам на территории страны в случае, если Тегеран откажется от заключения ядерной сделки, сообщал Трамп.

С момента назначения Али Хаменеи духовным лидером Ирана в 1989 году в стране не раз вспыхивали массовые протесты, которые жестко подавлялись силовиками: акции студентов в 1999 году из-за закрытия реформаторской газеты «Салам», протесты после выборов в 2009-м, из-за роста цен на бензин в 2019 году. В 2022-м причиной протестов стала гибель 22-летней иранки курдского происхождения Махсы Амини, которую арестовала полиция нравов за «неправильное ношение хиджаба».

Новая волна протестов захлестнула Иран в конце 2025 года на фоне глубокого экономического кризиса: инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн иранских риалов за $1.

Американская разведка представила Трампу доклад, в котором указала, что иранский режим максимально ослаб за 50 лет существования, написала The New York Times. Массовые протесты затронули в том числе регионы Ирана, где власти пользовались поддержкой.

Reuters узнал о планах Трампа нанести удар по Ирану ради новых протестов
Video

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Иран США Дональд Трамп авиудары протесты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Али Хаменеи фото
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939 года
Материалы по теме
Euractiv узнал, что иранская оппозиция потребовала отставки Али Хаменеи
Политика
Иран объявил о начале третьей фазы конфликта с США после слов Трампа
Политика
В Иране казнили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу Израиля
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
ЦБ снизил курс доллара на 30 января почти до ₽76 Инвестиции, 17:48
Стейблкоин от криптопроекта Трампов USD1 достиг капитализации $5 млрд Крипто, 17:45
В Москве выставили на торги усадьбу Рябушинских и дом Россинского Недвижимость, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Губерниев отреагировал на включение в санкционный список ЕС Спорт, 17:38
Январь в Москве стал самым снежным за 203 года Город, 17:34
Песков объяснил участие начальника ГРУ во встрече Путина с лидером ОАЭ Политика, 17:33
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
ЕС ввел новые санкции против Ирана в ответ на подавление протестов Политика, 17:33
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель Инвестиции, 17:32
Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине Политика, 17:31
Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике» Спорт, 17:31
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 17:30
Туроператоры предложили разрешить иностранцам ввозить больше валюты Общество, 17:26
Tenet опроверг данные о повреждении производства машин при пожаре Бизнес, 17:26