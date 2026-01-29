 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

ЕС включил Россию в «черный список» по отмыванию денег

Решение ЕС включить Россию в «черный список» по отмыванию денег вступило в силу
Сюжет
Война санкций
Решение вступило в силу через 20 дней после публикации, оно принято в начале декабря. Финансовые учреждения ЕС усилят проверку всех транзакций, меры по снижению рисков ужесточат и банки. Финразведка сочла шаг политизированным
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Решение о включении России в «черный список» ЕС по отмыванию денег вступило в силу. Уведомление об этом опубликовано в журнале Евросовета.

Европейская комиссия официально внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма 3 декабря 2025 года. Решение вступило в силу на двадцатый день с момента публикации (9 января), поскольку не было отменено Европарламентом или Евросоветом.

Финразведка назвала включение России в «черный» лист ЕС политизированным
Финансы
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Речь идет о перечне стран со «стратегическими недостатками в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». Фактически речь идет о черном списке юрисдикций, где, по оценкам ЕС, слабо соблюдаются международные антиотмывочные нормы.

Мера обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры против России, принять дополнительные меры по снижению рисков.

Обычно перечень Еврокомиссии повторяет аналогичный список крупнейшего в мире профильного объединения FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force). В 2023-м оно приостановило членство России, но не включило страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Тогда Европейская комиссия решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.

Росфинмониторинг назвал решение Еврокомиссии политизированным. Для этого шага не было реальных оснований, сообщил РБК представитель ведомства.

«Публикация Европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы. Документ готовился без участия российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим Союзом», — отметили в Росфинмониторинге.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
отмывание денег ЕС санкции
Материалы по теме
Politico узнало, что ЕК внесла Россию в «отмывочный» черный список
Политика
Финразведка назвала включение России в «черный» лист ЕС политизированным
Финансы
Макрон заявил о подготовке Францией новых санкций против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
ЦБ снизил курс доллара на 30 января почти до ₽76 Инвестиции, 17:48
Стейблкоин от криптопроекта Трампов USD1 достиг капитализации $5 млрд Крипто, 17:45
В Москве выставили на торги усадьбу Рябушинских и дом Россинского Недвижимость, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Губерниев отреагировал на включение в санкционный список ЕС Спорт, 17:38
Январь в Москве стал самым снежным за 203 года Город, 17:34
Песков объяснил участие начальника ГРУ во встрече Путина с лидером ОАЭ Политика, 17:33
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
ЕС ввел новые санкции против Ирана в ответ на подавление протестов Политика, 17:33
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель Инвестиции, 17:32
Минобороны сообщило об уничтожении макета F-16 на Украине Политика, 17:31
Стали известны несколько приглашенных звезд футбольной медиалиги «НаПике» Спорт, 17:31
Что изменится в личных финансах россиян с февраля 2026 года Инвестиции, 17:30
Туроператоры предложили разрешить иностранцам ввозить больше валюты Общество, 17:26
Tenet опроверг данные о повреждении производства машин при пожаре Бизнес, 17:26