ЕС включил Россию в «черный список» по отмыванию денег

Решение ЕС включить Россию в «черный список» по отмыванию денег вступило в силу

Решение вступило в силу через 20 дней после публикации, оно принято в начале декабря. Финансовые учреждения ЕС усилят проверку всех транзакций, меры по снижению рисков ужесточат и банки. Финразведка сочла шаг политизированным

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Решение о включении России в «черный список» ЕС по отмыванию денег вступило в силу. Уведомление об этом опубликовано в журнале Евросовета.

Европейская комиссия официально внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма 3 декабря 2025 года. Решение вступило в силу на двадцатый день с момента публикации (9 января), поскольку не было отменено Европарламентом или Евросоветом.

Речь идет о перечне стран со «стратегическими недостатками в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». Фактически речь идет о черном списке юрисдикций, где, по оценкам ЕС, слабо соблюдаются международные антиотмывочные нормы.

Мера обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры против России, принять дополнительные меры по снижению рисков.

Обычно перечень Еврокомиссии повторяет аналогичный список крупнейшего в мире профильного объединения FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force). В 2023-м оно приостановило членство России, но не включило страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Тогда Европейская комиссия решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.

Росфинмониторинг назвал решение Еврокомиссии политизированным. Для этого шага не было реальных оснований, сообщил РБК представитель ведомства.

«Публикация Европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы. Документ готовился без участия российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим Союзом», — отметили в Росфинмониторинге.