Финразведка назвала включение России в «черный» лист ЕС политизированным

Решение властей ЕС внести Россию в перечень стран высокого риска отмывания денег не имеет реальных оснований, заявили в Росфинмониторинге. В службе подчеркнули, что к России не было претензий со стороны FATF

Решение Еврокомиссии о включении России в «черный» список стран с недостаточными антиотмывочными нормами носит исключительно политизированный характер, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга.

В службе финансовой разведки считают, что для этого шага не было реальных оснований. «Публикация Европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы. Документ готовился без участия российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим Союзом», — отметили в Росфинмониторинге.

Россия в черном списке ЕС по отмыванию денег. Что это значит
Фото:Владислав Шатило / РБК

3 декабря Еврокомиссия объявила о включении России в перечень стран со «стратегическими недостатками в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». Фактически речь идет о черном списке юрисдикций, где, по оценкам ЕС, слабо соблюдаются международные антиотмывочные нормы. Решение вступит в силу после его рассмотрения и отсутствия возражений со стороны Европарламента и Совета ЕС в течение одного месяца.

Россия не была в черных списках с точки зрения рисков обналичивания и отмывания денег с 2002 года, когда крупнейшее в мире профильное объединение — FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) исключило страну из него после принятия закона, регулирующего эту сферу. В 2023 году FATF приостановило членство России в организации, но статус страны не ухудшала, хотя на этом не раз настаивала Украина. Сейчас Еврокомиссия решила добавить Россию в собственный черный список без решения FATF.

В Росфинмониторинге упомянули недавнюю оценку России со стороны FATF. «Россия располагает международно признанным национальным докладом и отчетом о прогрессе, подготовленными в рамках существующих международных механизмов оценки, отражающими развитие национальной системы ПОД/ФТ и соответствие ключевым стандартам», — подчеркнул представитель службы.

Эффект от решения властей ЕС не будет глобальным, следует из комментария Росфинмониторинга. «Документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Европейского Союза (ЕС). Российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме», — заявили в службе финразведки.

Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
незаконное обналичивание денежных средств отмывание денег Росфинмониторинг
