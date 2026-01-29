У экс-сотрудника полпредства в ЮФО изъяли имущество на ₽28 млрд

Суд подтвердил решение об изъятии у Коровайко 372 объектов недвижимости, в том числе земельных участков, коммерческих и жилых помещений на ₽28 млрд. Суд согласился, что имущество получено коррупционным путем

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о передаче государству имущества бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе Андрея Коровайко на сумму в 28 млрд руб. Оно вступило в силу, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ответчик подавал апелляцию на решение Каневского районного суда от 12 мая 2025 года. Тогда суд первой инстанции удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора к Коровайко «и подконтрольным ему лицам об изъятии в казну государства имущества, приобретенного в нарушение запретов и ограничений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции», сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, Краснодарский краевой суд утвердил решение об изъятии в доход государства 372 объектов недвижимости, в том числе земельных участков сельскохозяйственного назначения, коммерческих и жилых зданий и помещений. Их общая рыночная стоимость превышает 28 млрд. руб. Все объекты находятся в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области.

Андрей Коровайко — основатель концерна «Покровский». Предприятие было зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. В состав холдинга входили 35 компаний, работающих на юге России. Основной сферой деятельности «Покровского» является аграрный бизнес: производство, хранение и переработка зерновых и технических культур, овощеводство, производство фруктов, животноводство и производство молока, а также свиноводство.

В феврале 2024 года в доход государства были изъяты активы ООО «ТД Концерн Покровский» еще на 9 млрд руб. Они принадлежали Коровайко и аффилированным с ним лицам. Речь шла о 22 компаниях, суд согласился, что эти активы были получены коррупционным путем. По версии прокуратуры, бизнес был основан на средства, незаконно полученные Коровайко во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе.

До этого, в октябре 2023 года Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал имущество бенефициаров «Концерна «Покровский», в том числе Коровайко, и связанных с ними физических и юридических лиц в пользу государства более чем на 500 млрд руб.

Коровайко отвергает обвинения его в связях с преступным миром и совместной коррупционной деятельности с Виктором Момотовым, бывшим председателем Совета судей России. Он подал иск к Генеральной прокуратуре. Коровайко предъявлены обвинения в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, он объявлен в международный розыск.