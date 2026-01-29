 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

У экс-сотрудника полпредства в ЮФО изъяли имущество на ₽28 млрд

Суд утвердил изъятие имущества экс-сотрудника полпредства в ЮФО на 28 млрд руб.
Суд подтвердил решение об изъятии у Коровайко 372 объектов недвижимости, в том числе земельных участков, коммерческих и жилых помещений на ₽28 млрд. Суд согласился, что имущество получено коррупционным путем
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о передаче государству имущества бывшего федерального инспектора аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе Андрея Коровайко на сумму в 28 млрд руб. Оно вступило в силу, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Ответчик подавал апелляцию на решение Каневского районного суда от 12 мая 2025 года. Тогда суд первой инстанции удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора к Коровайко «и подконтрольным ему лицам об изъятии в казну государства имущества, приобретенного в нарушение запретов и ограничений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии коррупции», сказано в сообщении.

Владимир Путин назначил полпредом на Северо-Западе Игоря Руденю
Политика

Как уточнили в пресс-службе, Краснодарский краевой суд утвердил решение об изъятии в доход государства 372 объектов недвижимости, в том числе земельных участков сельскохозяйственного назначения, коммерческих и жилых зданий и помещений. Их общая рыночная стоимость превышает 28 млрд. руб. Все объекты находятся в Краснодарском и Алтайском краях, а также в Ростовской области.

Андрей Коровайко — основатель концерна «Покровский». Предприятие было зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. В состав холдинга входили 35 компаний, работающих на юге России. Основной сферой деятельности «Покровского» является аграрный бизнес: производство, хранение и переработка зерновых и технических культур, овощеводство, производство фруктов, животноводство и производство молока, а также свиноводство.

В феврале 2024 года в доход государства были изъяты активы ООО «ТД Концерн Покровский» еще на 9 млрд руб. Они принадлежали Коровайко и аффилированным с ним лицам. Речь шла о 22 компаниях, суд согласился, что эти активы были получены коррупционным путем. По версии прокуратуры, бизнес был основан на средства, незаконно полученные Коровайко во время работы в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе.

До этого, в октябре 2023 года Лабинский городской суд Краснодарского края взыскал имущество бенефициаров «Концерна «Покровский», в том числе Коровайко, и связанных с ними физических и юридических лиц в пользу государства более чем на 500 млрд руб.

Коровайко отвергает обвинения его в связях с преступным миром и совместной коррупционной деятельности с Виктором Момотовым, бывшим председателем Совета судей России. Он подал иск к Генеральной прокуратуре. Коровайко предъявлены обвинения в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, он объявлен в международный розыск.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
конфискация имущества передача акций государству ЮФО
Материалы по теме
Владимир Путин назначил полпредом на Северо-Западе Игоря Руденю
Политика
Власти обсудили кандидатов в полпреды после ухода Гуцана в Генпрокуратуру
Политика
Полпред Трутнев рассказал, как отстреливался из дома в Угледаре
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
В Каспийском море на мель сел иранский сухогруз Общество, 14:40
Клуб КХЛ прервал девятиматчевую серию поражений Спорт, 14:37
Глава «НаПике» допустил рекордные призовые в истории медиафутбола Спорт, 14:35
Лавров оценил договоренность США и Украины по гарантиям Политика, 14:35
В России появится аналог медиалиги звезды «Барселоны». Что известно Спорт, 14:32
Как бухгалтерская цена доли ООО стала материальной выгодой в 2026 году Компании, 14:30
В Хабаровске спустя пять часов потушили пожар на ТЭЦ-3 Общество, 14:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Германии осудили решение Евросоюза о запрете поставок российского газа Политика, 14:25
Мелания Трамп рассказала о двояком отношении к танцу своего мужа Политика, 14:23
Хинштейн объявил о начале заливки фундамента третьего энергоблока АЭС Общество, 14:20
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Москве. Трансляция Политика, 14:18
Кадыров призвал «довести войну до конца» и выступил против переговоров Политика, 14:18
У экс-сотрудника полпредства в ЮФО изъяли имущество на ₽28 млрд Политика, 14:17
С клуба Слуцкого сняли десять очков в чемпионате Китая Спорт, 14:15