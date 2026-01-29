 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Встреча Путина с президентом ОАЭ в Москве. Трансляция

Появилось видео встречи Путина с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом ОАЭ  Бен Заидом Аль Нахайяном. Он приехал в Москву с официальным визитом.

Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом ОАЭ
Политика
Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая

Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено

CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп

FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США

Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Теги
Персоны
Владимир Путин ОАЭ встреча переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом ОАЭ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
В Каспийском море на мель сел иранский сухогруз Общество, 14:40
Клуб КХЛ прервал девятиматчевую серию поражений Спорт, 14:37
Глава «НаПике» допустил рекордные призовые в истории медиафутбола Спорт, 14:35
Лавров оценил договоренность США и Украины по гарантиям Политика, 14:35
В России появится аналог медиалиги звезды «Барселоны». Что известно Спорт, 14:32
Как бухгалтерская цена доли ООО стала материальной выгодой в 2026 году Компании, 14:30
В Хабаровске спустя пять часов потушили пожар на ТЭЦ-3 Общество, 14:28
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Германии осудили решение Евросоюза о запрете поставок российского газа Политика, 14:25
Мелания Трамп рассказала о двояком отношении к танцу своего мужа Политика, 14:23
Хинштейн объявил о начале заливки фундамента третьего энергоблока АЭС Общество, 14:20
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Москве. Трансляция Политика, 14:18
Кадыров призвал «довести войну до конца» и выступил против переговоров Политика, 14:18
У экс-сотрудника полпредства в ЮФО изъяли имущество на ₽28 млрд Политика, 14:17
С клуба Слуцкого сняли десять очков в чемпионате Китая Спорт, 14:15