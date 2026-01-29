Политика,
0
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Москве. Трансляция
Появилось видео встречи Путина с президентом ОАЭ
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с президентом ОАЭ Бен Заидом Аль Нахайяном. Он приехал в Москву с официальным визитом.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Bloomberg рассказал о масштабных потрясениях в армии Китая
Мерц: вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 году исключено
CNN узнал, какие варианты ударов по Ирану рассматривает Трамп
FT узнала, как быстро ЕС может сократить зависимость ВСУ от разведки США
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа
Путин установил День военной полиции на 8 февраля