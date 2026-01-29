 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Bloomberg рассказал о самых масштабных потрясениях в армии Китая при Си

С момента прихода Си Цзиньпина к власти исчезли из публичного поля или оказались под следствием почти 50% назначенных им генералов. Bloomberg отмечает, что в Китае уделяют все более пристальное внимание политической лояльности
Фото: Li Gang / Xinhua / Global Look Press
Фото: Li Gang / Xinhua / Global Look Press

Вооруженные силы Китая столкнулись с одним из самых масштабных потрясений эпохи председателя Си Цзиньпина на фоне антикоррупционных чисток, которые начались в 2023 году. Об этом сообщил Bloomberg. По подсчетам агентства, с момента прихода Си к власти в конце 2012 года 48% назначенных им генералов оказались под следствием или исчезли из публичного поля.

В ходе антикоррупционной кампании постов лишались министры обороны, а также командующие и члены Центрального военного совета, который руководит вооруженными силами. В январе расследование начали в отношении зампредседателя ЦВС, члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся и другого высокопоставленного военного чиновника, начальника объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли.

Салливан назвал «сейсмическим событием» отставку китайского генерала
Политика
Чжан Юся

По данным Bloomberg, Чжан долгое время считался самым доверенным военным союзником Си. Журналисты отметили, что расширяющийся масштаб чистки указывает на то, что все более пристальное внимание уделяется политической лояльности в Китае, а не только коррупции.

75-летний Чжан —давний семейный друг и близкий союзник Си. Их отцы служили вместе во время гражданской войны в Китае. При этом отец Чжан был одним из основоположников генералитета КНР. Бывший чиновник Пентагона Дрю Томпсон, который пересекался с генералом, охарактеризовал его как «образованного и интеллектуального» человека. Другие генералы и сотрудники НОАК «выпрямлялись и держались строже», когда Чжан входил в помещение, передал Bloomberg. Также его выделяло и наличие боевого опыта в ходе конфликта Китая и Вьетнама.

Bloomberg узнал о крупнейшей чистке генералов в Китае со времен Мао
Политика
Си Цзиньпин

Из первоначального состава ЦВС от 2022 года в нем остались только Си Цзиньпин и еще один человек — Чжан Шэнминь, глава военного антикоррупционного надзорного органа. Пятеро генералов с тех пор оказались под следствием или были сняты с должностей. Bloomberg подчеркнул, что речь идет о людях, которых продвигал сам председатель КНР.

В 2022 году Си призвал превратить Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в армию «мирового класса» к 2027 году. Лидер КНР говорил, что в стране углубят реформу военного образования, модернизируют систему подготовки военнослужащих, укрепят вооруженные силы и внедрят новые технологии. Однако коррупция в армии, по-видимому, подорвала амбиции Си, считает Bloomberg. Издание отметило, что в 2024-м чиновники США считали, что Си Цзиньпин едва ли решится на крупные военные действия в ближайшие годы из-за масштабов коррупции в НОАК.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Чжан Юся, в частности, подозревают в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии. Кроме того, против него выдвинуты обвинения в получении взяток, в том числе за продвижение офицера на должность министра обороны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Персоны
Романов Илья
Китай Армия генерал коррупция Си Цзиньпин
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
В Китае почти 70 чиновников наказали за коррупцию в прошлом году
Политика
В Китае завели дело против высокопоставленных военных чиновников
Общество
Telegraph узнал о пробравшихся «в самое сердце Даунинг-стрит» хакерах КНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Компании теряют миллионы из-за «коллективной лени». Что это такое Образование, 10:07
В интернате Прокопьевска в Кузбассе за месяц умерли девять человек Общество, 10:06
В Кургане части жителей отключали свет, тепло и водо после аварии на ТЭЦ Общество, 10:04
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Сибига заявил об «угрозе» нахождения российских миротворцев в ПМР Политика, 10:00
АвтоВАЗ объявил цены на обновленную Lada Aura Авто, 10:00
Индекс Мосбиржи впервые с конца декабря превысил 2800 пунктов Инвестиции, 09:58
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Белый дом анонсировал заявление Трампа Политика, 09:55
Акции ЛУКОЙЛа выросли после новости о продаже зарубежных активов Carlyle Инвестиции, 09:49
Аэропорт Саратова временно ограничил полеты Политика, 09:49
Пенсионеры старше 80 лет начнут получать увеличенную пенсию с 1 февраля Общество, 09:45
Цена серебра впервые в истории превысила $120 за унцию Инвестиции, 09:39
ФНС теперь может списать долги самозанятых без суда. Ошибки станут дорожеПодписка на РБК, 09:36
Инвестфонд Carlyle выкупит зарубежные активы ЛУКОЙЛа Бизнес, 09:33