Bloomberg рассказал о самых масштабных потрясениях в армии Китая при Си

С момента прихода Си Цзиньпина к власти исчезли из публичного поля или оказались под следствием почти 50% назначенных им генералов. Bloomberg отмечает, что в Китае уделяют все более пристальное внимание политической лояльности

Фото: Li Gang / Xinhua / Global Look Press

Вооруженные силы Китая столкнулись с одним из самых масштабных потрясений эпохи председателя Си Цзиньпина на фоне антикоррупционных чисток, которые начались в 2023 году. Об этом сообщил Bloomberg. По подсчетам агентства, с момента прихода Си к власти в конце 2012 года 48% назначенных им генералов оказались под следствием или исчезли из публичного поля.

В ходе антикоррупционной кампании постов лишались министры обороны, а также командующие и члены Центрального военного совета, который руководит вооруженными силами. В январе расследование начали в отношении зампредседателя ЦВС, члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся и другого высокопоставленного военного чиновника, начальника объединенного штаба ЦВС Лю Чжэнли.

По данным Bloomberg, Чжан долгое время считался самым доверенным военным союзником Си. Журналисты отметили, что расширяющийся масштаб чистки указывает на то, что все более пристальное внимание уделяется политической лояльности в Китае, а не только коррупции.

75-летний Чжан —давний семейный друг и близкий союзник Си. Их отцы служили вместе во время гражданской войны в Китае. При этом отец Чжан был одним из основоположников генералитета КНР. Бывший чиновник Пентагона Дрю Томпсон, который пересекался с генералом, охарактеризовал его как «образованного и интеллектуального» человека. Другие генералы и сотрудники НОАК «выпрямлялись и держались строже», когда Чжан входил в помещение, передал Bloomberg. Также его выделяло и наличие боевого опыта в ходе конфликта Китая и Вьетнама.

Из первоначального состава ЦВС от 2022 года в нем остались только Си Цзиньпин и еще один человек — Чжан Шэнминь, глава военного антикоррупционного надзорного органа. Пятеро генералов с тех пор оказались под следствием или были сняты с должностей. Bloomberg подчеркнул, что речь идет о людях, которых продвигал сам председатель КНР.

В 2022 году Си призвал превратить Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в армию «мирового класса» к 2027 году. Лидер КНР говорил, что в стране углубят реформу военного образования, модернизируют систему подготовки военнослужащих, укрепят вооруженные силы и внедрят новые технологии. Однако коррупция в армии, по-видимому, подорвала амбиции Си, считает Bloomberg. Издание отметило, что в 2024-м чиновники США считали, что Си Цзиньпин едва ли решится на крупные военные действия в ближайшие годы из-за масштабов коррупции в НОАК.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Чжан Юся, в частности, подозревают в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии. Кроме того, против него выдвинуты обвинения в получении взяток, в том числе за продвижение офицера на должность министра обороны.