Reuters узнал, что США впервые вернули Венесуэле захваченных танкер

Речь идет о танкере M/T Sophia под панамским флагом. Администрация президента США Дональда Трампа впервые вернула танкер

Фото: Jesus Vargas / Getty Images

США передают Венесуэле танкер, захваченных в январе, сообщили Reuters два американских чиновника. Это первый известный случай, когда администрация американского президента Дональда Трампа возвращает танкер.

Речь идет о танкере M/T Sophia под панамским флагом. Причину возвращения чиновники не назвали.

Sophia была перехвачена 7 января силами Береговой охраны и американских военных, уточнило агентство. Администрация США заявила, что Sophia находится под санкциями, танкер «не имеет государственной принадлежности» и принадлежит «теневому флоту».

Как пишет агентство, с конца 2025 года США захватило семь танкеров, связанных с Венесуэлой.

США начали захватывать танкеры Венесуэлы 10 декабря 2025 года. Тогда Трамп объявил, что американские силы задержали крупнотоннажный танкер с нефтью у побережья Венесуэлы. По данным СМИ, речь шла о судне Skipper, которое еще в 2022 году было внесено США в санкционные списки за участие в контрабанде иранской нефти.

17 декабря Трамп уже официально объявил морскую нефтяную блокаду Венесуэле.

В конце декабря США задержали второй венесуэльский танкер — Centuries, а затем начали преследование шедшего под панамским флагом Bella 1. Позже стало известно, что Bella 1 был переименован и внесен в Российский морской регистр судоходства. Газета The New York Times пишет со ссылкой на источники, что правительство России направило дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера.

После задержания Bella 1 американские силы продолжили операции против судов, связанных с санкционированной нефтью Каракаса.

В начале января США захватили танкер Marinera, который покинул воды Венесуэлы и сменил панамский флаг на российский, на борту находились россияне. МИД России 8 января осудил «незаконную силовую акцию» и призвал прекратить преследование.

Также был перехвачен танкер Sophia в Карибском море, детали тогда не уточнялись.

3 января 2026 года США провели операцию «Абсолютная решимость»: нанесли удары по объектам в Каракасе (включая военные базы и аэропорты), захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес прямо в резиденции на базе Форт-Тиуна. Мадуро и Флорес вывезли в США, предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде. Вице-президент Делси Родригес принесла присягу как временный президент.