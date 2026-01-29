 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Захват Мадуро⁠,
0

Reuters узнал, что США впервые вернули Венесуэле захваченных танкер

Сюжет
Захват Мадуро
Речь идет о танкере M/T Sophia под панамским флагом. Администрация президента США Дональда Трампа впервые вернула танкер
Фото: Jesus Vargas / Getty Images
Фото: Jesus Vargas / Getty Images

США передают Венесуэле танкер, захваченных в январе, сообщили Reuters два американских чиновника. Это первый известный случай, когда администрация американского президента Дональда Трампа возвращает танкер.

Речь идет о танкере M/T Sophia под панамским флагом. Причину возвращения чиновники не назвали.

Sophia была перехвачена 7 января силами Береговой охраны и американских военных, уточнило агентство. Администрация США заявила, что Sophia находится под санкциями, танкер «не имеет государственной принадлежности» и принадлежит «теневому флоту».

Как пишет агентство, с конца 2025 года США захватило семь танкеров, связанных с Венесуэлой.

Операция США в Венесуэле длилась менее 30 минут
Политика

США начали захватывать танкеры Венесуэлы 10 декабря 2025 года. Тогда Трамп объявил, что американские силы задержали крупнотоннажный танкер с нефтью у побережья Венесуэлы. По данным СМИ, речь шла о судне Skipper, которое еще в 2022 году было внесено США в санкционные списки за участие в контрабанде иранской нефти.

17 декабря Трамп уже официально объявил морскую нефтяную блокаду Венесуэле.

В конце декабря США задержали второй венесуэльский танкер — Centuries, а затем начали преследование шедшего под панамским флагом Bella 1. Позже стало известно, что Bella 1 был переименован и внесен в Российский морской регистр судоходства. Газета The New York Times пишет со ссылкой на источники, что правительство России направило дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера.

После задержания Bella 1 американские силы продолжили операции против судов, связанных с санкционированной нефтью Каракаса.

В начале января США захватили танкер Marinera, который покинул воды Венесуэлы и сменил панамский флаг на российский, на борту находились россияне. МИД России 8 января осудил «незаконную силовую акцию» и призвал прекратить преследование.

Также был перехвачен танкер Sophia в Карибском море, детали тогда не уточнялись.

3 января 2026 года США провели операцию «Абсолютная решимость»: нанесли удары по объектам в Каракасе (включая военные базы и аэропорты), захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес прямо в резиденции на базе Форт-Тиуна.

Мадуро и Флорес вывезли в США, предъявили обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде.

Вице-президент Делси Родригес принесла присягу как временный президент.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США

Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил

Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги

FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX

Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу

Путин установил День военной полиции на 8 февраля
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Венесуэла танкер США возвращение
Материалы по теме
Операция США в Венесуэле длилась менее 30 минут
Политика
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Политика
США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 91,3 (+0,37) Инвестиции, 28 янв, 18:00 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,27 (-0,29) Инвестиции, 28 янв, 18:00
Макрон заявил о подготовке Францией новых санкций против России Политика, 03:44
Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году Политика, 03:31
Минпросвещения назвало регионы, где можно поступить в колледж онлайн Общество, 03:30
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 03:20
Yle узнал о поездках финнов на работу в Россию на фоне закрытой границы Политика, 03:00
Больше половины январской нормы осадков выпало в Москве за двое суток Город, 02:41
Reuters узнал, что США впервые вернули Венесуэле захваченных танкер Политика, 02:26
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
В Сочи арестовали детей депутата Госдумы Дорошенко на время следствия Политика, 02:05
«Зенит» подписал контракт с бразильским полузащитником Джоном Спорт, 01:43
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 01:33
Украинский вратарь забил гол «Реалу» и вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ Спорт, 01:29
В Мурманской области начали установку постоянных опор ЛЭП после аварии Общество, 01:27
ПСЖ с Сафоновым сыграл вничью с клубом АПЛ и попал в стыковые раунд в ЛЧ Спорт, 01:25
В Колумбии 15 человек погибли при крушении пассажирского самолета Общество, 01:22