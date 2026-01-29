Насмешки США из-за медлительности ЕС побудили 6 стран блока объединиться

Шесть стран ЕС провели видеоконференцию на фоне насмешек со стороны США из-за медлительности блока относительно принятия решений. Сейчас страны ЕС используют принцип единогласия при определении позиции по чувствительным вопросам

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Министры шести европейских стран, включая Германию и Францию, поклялись объединиться и стать двигателями европейского прогресса в связи с застопорившимися проектами, которые не могут одобрить из-за сложного процесса принятия решений в ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Этот вопрос обсуждали министры финансов и экономики Польши, Испании, Италии и Нидерландов во время совместной видеоконференции.

Как пишет агентство, это произошло на фоне насмешек со стороны администрации США из-за времени, которое требуется 27-странам ЕС для принятия решений.

«Как шесть крупных экономик Европы, мы теперь хотим быть двигателями <...> Мы создаем импульс, другие могут присоединиться. Важно усилить нашу конкурентоспособность и обороноспособность», — заявил после звонка министр финансов Германии Ларс Клинкбайль.

Конкретных решений во время звонка принято не было. Страны только согласились сосредоточиться на обсуждаемом союзе капитальных рынков, платежной системы, координации оборонных инвестиций и обеспечении доступа к критически важным полезным ископаемым через скоординированные закупки, резервы и торговые партнерства по всему миру.

«Ввиду глобальных неопределенностей мы уделяем больше внимания европейскому суверенитету», — сказал Клинкбайль.

Министр финансов Польши Анджей Доманьски считает, что европейской экономике необходимо ускориться. По его мнению, изменения происходят «слишком медленно».

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности продвигаться вперед без традиционного единогласия ЕС, будь то торговая сделка с МЕРКОСУР или по Украине.

Один источник в ЕС заявил, что союз стран внутри ЕС будет неформальной, специальной группой, которая будет собираться по мере необходимости. Другой источник сказал, что это будет не эксклюзивный клуб.

Идея создания специальных коалиций, позволяющих некоторым странам ЕС реализовывать проекты без необходимости согласия всех 27 членов, давно привлекала некоторые государства. Такой механизм уже применялся к ключевым проектам, включая единую валюту евро. Договор 1992 года предполагал введение единой валюты во всех странах-членах ЕС, за исключением Великобритании и Дании, которые однозначно заявили о решимости сохранить фунт стерлингов и датскую крону.

В августе 2025 года несколько стран ЕС изучали возможные правовые ходы с целью изменить принцип голосования по внешнеполитическим решениям внутри союза, писал Bloomberg. Сейчас страны ЕС используют принцип единогласия при определении позиции по особо чувствительным вопросам. Однако отдельные государства рассматривали возможность его замены на принцип квалифицированного большинства.

В новой Стратегии национальной обороны США говорится, что европейцам придется взять на себя ведущую роль в противодействии угрозам. В тексте указано, что ответственность за урегулирование на Украине также в большей степени лежит на Европе, а приоритеты Вашингтона — угрозы от миграции и наркотиков в Западном полушарии, защита своей территории и сдерживание Китая.

Генсек НАТО Марко Рютте во время выступления в Европейском парламенте заявил, что Европа не сможет защитить себя без американской поддержки. Он также выступил против идеи создания европейской армии и сказал, что «[европейский] столп НАТО — это немного пустые слова».

В частности во Франции его слова вызвали волну критики. Бывший посол Франции в НАТО Муриэль Доменак возразила Рютте, назвав его мышление устаревшим.

«Нет, дорогой Марк Рютте. Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за свою собственную безопасность. Даже Соединенные Штаты с этим согласны. Это и есть европейский столп НАТО», — сказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Согласно принципу единогласия, каждая страна — участница ЕС имеет право вето, которым может воспользоваться в том числе при согласовании антироссийских санкций. В частности, таким правом воспользовалась Венгрия, когда ЕС весной прорабатывал ограничения на российскую нефть. Москва считает санкции незаконными. Голосование по этому принципу проводится в Совете ЕС по вопросам, которые страны сообщества считают особо чувствительными. Среди них — единые внешняя политика и политика безопасности, принятие в ЕС новых членов, предоставление новых прав гражданам, гармонизация законодательства и другие. Принцип квалифицированного большинства используется Евросоветом. Решение в таком случае принимается, если одновременно выполняются два условия: инициативу поддерживают 55% (15 из 27) государств — членов ЕС;

предложение поддержали страны, где совокупно проживает не менее 65% от общей численности населения Евросоюза. Квалифицированное большинство голосов — наиболее распространенный метод голосования в Евросовете. С применением этой процедуры принимается около 80% всех законодательных актов ЕС. Также при голосовании по некоторым процедурным вопросам может использоваться принцип простого большинства.