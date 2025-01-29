Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Некрасова
Совет Федерации прекратил полномочия сенатора от Архангельской области Александра Некрасова, который досрочно подал в отставку, следует из повестки дня на сайте верхней палаты парламента.
О том, что Некрасов решил досрочно сложить полномочия по собственному желанию, ранее сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
Срок полномочий сенатора истекал в сентябре 2025 года. Он входил в комитет по регламенту.
Некрасову 61 год. В 1989 году он окончил Карельский государственный педагогический институт, через 10 лет получил диплом экономиста в Санкт-Петербургском государственном университете. Руководил строительным холдингом «Лидер».
Членом Совфеда Некрасов стал в 2020 году. До этого был депутатом Госдумы VI и VII созывов от КПРФ.
У главы Архангельской области Александра Цыбульского есть 10 дней для того, чтобы выдвинуть новую кандидатуру сенатора от региона. ТАСС в администрации главы региона сообщили, власти Архангельской области намерены подобрать в Совет Федерации новых кандидатов, не входивших ранее в предвыборный список губернатора. «Елена Вторыгина и Виктор Павленко, которые в 2020 году были двумя из трех кандидатов, представленных на наделение полномочиями сенатора РФ, выразили желание сохранить действующие места службы. Они официально отказались от того, чтобы быть представленными в качестве претендентов на должность сенатора», — сказал собеседник агентства.
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