Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Некрасова

Сенатор от Архангельской области досрочно подал в отставку, его срок истекал в сентябре 2025 года. Он входил в комитет по регламенту

Александр Некрасов (Фото: Совет Федерации России)

Совет Федерации прекратил полномочия сенатора от Архангельской области Александра Некрасова, который досрочно подал в отставку, следует из повестки дня на сайте верхней палаты парламента.

О том, что Некрасов решил досрочно сложить полномочия по собственному желанию, ранее сообщил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Срок полномочий сенатора истекал в сентябре 2025 года. Он входил в комитет по регламенту.

Некрасову 61 год. В 1989 году он окончил Карельский государственный педагогический институт, через 10 лет получил диплом экономиста в Санкт-Петербургском государственном университете. Руководил строительным холдингом «Лидер». Членом Совфеда Некрасов стал в 2020 году. До этого был депутатом Госдумы VI и VII созывов от КПРФ.

У главы Архангельской области Александра Цыбульского есть 10 дней для того, чтобы выдвинуть новую кандидатуру сенатора от региона. ТАСС в администрации главы региона сообщили, власти Архангельской области намерены подобрать в Совет Федерации новых кандидатов, не входивших ранее в предвыборный список губернатора. «Елена Вторыгина и Виктор Павленко, которые в 2020 году были двумя из трех кандидатов, представленных на наделение полномочиями сенатора РФ, выразили желание сохранить действующие места службы. Они официально отказались от того, чтобы быть представленными в качестве претендентов на должность сенатора», — сказал собеседник агентства.