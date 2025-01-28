Член Совфеда Александр Некрасов досрочно сложил полномочия

Сенатор от Архангельской области Александр Некрасов по собственному желанию досрочно сложил полномочия, сообщил «РИА Новости» глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Вопрос об отставке сенатора рассмотрят на заседании 29 января.

Членом Совфеда Некрасов стал в 2020 году, его полномочия истекают в сентябре 2025 года. Сенатор входит в комитет верхней палаты парламента по регламенту.

До назначения в Совфед Некрасов был депутатом Госдумы VI и VII созывов от КПРФ.

Некрасову 61 год. В 1989 году он закончил Карельский государственный педагогический институт как учитель физической культуры, через 10 лет получил диплом экономиста в Санкт-Петербургском государственном университете. До начала законотворческой деятельности сенатор работал в сфере строительства.