Сунак уволил главу партии тори из-за проблем с налогами

Надхима Захави (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу Консервативной партии Надхима Захави, после того как выяснилось, что тот неоднократно нарушил министерский кодекс.

Как пишет The Guardian, Захави пришлось выплатить штраф Управлению по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) в рамках многомиллионного налогового дела в прошлом году. Как выяснилось, он скрыл расследование HMRC, когда был назначен канцлером в июле прошлого года, а также наложенный на него штраф при назначении в правительства Лиз Трасс и Сунака.

В письме премьера говорится, он попросил независимого советника по интересам министров Лори Магнуса расследовать финансовые дела главы тори.

«После завершения расследования независимого советника, результаты которого были доведены до нас обоих, стало ясно, что речь идет о серьезном нарушении министерского кодекса. В итоге я сообщил вам о своем решении отстранить вас от должности в правительстве Его Величества», — сообщил Сунак.

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