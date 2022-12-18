Сунак отказался от планов Трасс заключить долгосрочные контракты на газ

Сунак расформировал созданную Трасс группу по обеспечению поставок энергоносителей. В команде британского премьера считают, что заключать долгосрочные контракты при нынешних высоких ценах нет смысла

Риши Сунак (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак расформировал специальную рабочую группу, созданную его предшественницей Лиз Трасс с целью заключения ряд долгосрочных контрактов на поставки газа с зарубежными поставщиками, сообщают Sky News и Bloomberg.

Речь идет о Целевой группе по энергоснабжению (Energy Supply Taskforce, EST), созданной три месяца назад. Ее возглавляла Мадлен Мактернан, бывший банкир, которая до этого руководила группой, отвечавшей за закупку вакцин против COVID-19. Трасс говорила, что EST должна поспособствовать укреплению энергобезопасности страны. В сентябре группа «начала переговоры с местными и международными поставщиками, чтобы согласовать долгосрочные контракты», сообщали в ее администрации.

Со слов источников Bloomberg и Sky News, Сунак и его команда отказались от планов по заключению контрактов, срок которых может достигать 20 лет, при нынешних высоких ценах на газ, делать это «не имеет смысла» (16 декабря биржевая цена газа на площадке ICE Futures какое-то время была на уровне $1276 за тыс. куб. м).

«Хотя правительство по-прежнему предпринимает усилия на этом направлении и сохраняет приверженность укреплению нашей энергетической безопасности, мы пришли к выводу, что прямые закупки газа — не лучшее вмешательство в рынок», — цитирует телеканал представителя правительства Великобритании.

По словам источника Bloomberg, целевая группа была только «одним из возможных вариантов» защиты энергобезопасности страны. Он указал на «целый ряд других действий», предпринимаемых для повышения энергетической устойчивости Великобритании, включая строительство атомной электростанции Sizewell C в Саффолке.

Газ используется для выработки около 40% электроэнергии и обогрева около 85% домов в стране. Большая часть поставок в Великобританию осуществляется по трубопроводам из Норвегии, а также из Бельгии и Нидерландов. В 2021 году около 17% газа в Британию поступало в виде СПГ, в основном из Катара, США и России.

В начале декабря Британия и США заключили энергетическое партнерство, нацеленное на «сокращение глобальной энергетической зависимости от России». В его рамках Соединенные Штаты намерены экспортировать не менее 9–10 млрд куб. м СПГ в течение следующего года через британские терминалы.