Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.

19 января турецкое агентство Anadolu сообщило, что американские военные остановили российских солдат, направлявшихся к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии.

Отмечалось, что американцы заблокировали путь и попросили россиян вернуться в район Амуда на северо-западе провинции Эль-Хасака. Российские служащие вынуждены были развернуться. Недалеко от Румейлан находится авиабаза США.