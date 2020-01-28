Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 27 янв, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 27 янв, 12:20
Приморье получило экспресс-тесты для диагностики китайского вируса Общество, 06:46 Чиновника МИДа заподозрили в получении взяток при госзакупках Общество, 06:35 SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды Технологии и медиа, 06:26 Der Spiegel извинился за опечатку об освобождении Освенцима американцами Технологии и медиа, 05:52 Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Политика, 05:37 Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии Политика, 05:22 Роспотребнадзор поможет ВОЗ в диагностике нового коронавируса Общество, 05:05 Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек Общество, 04:58 Полиция проверит слова матери брошенных в Шереметьево детей об избиениях Общество, 04:42 Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии Бизнес, 04:29 «Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась Общество, 04:17 СМИ сообщили о крушении Су-30 в Алжире Общество, 03:50 В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая Общество, 03:32 Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году Общество, 03:06
Политика ,  
0 

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Беспощадные действия России, иранский режим, «Хезболла» и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Помпео добавил, что Вашингтон осуждает варварские нападения и призывает к немедленному прекращению огня.

19 января турецкое агентство Anadolu сообщило, что американские военные остановили российских солдат, направлявшихся к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии.

Отмечалось, что американцы заблокировали путь и попросили россиян вернуться в район Амуда на северо-западе провинции Эль-Хасака. Российские служащие вынуждены были развернуться. Недалеко от Румейлан находится авиабаза США.

Теги: Майк Помпео, США, Россия, Сирия
Материалы по теме
Представители МИД России и Асад обсудили ситуацию в Сирии
Политика
В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter