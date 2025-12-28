The Times раскрыла, как «недоступный» Джонсон вынудил MI6 изменить слежку
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вынудил разведслужбу страны MI6 изменить методы слежки, поскольку за время у власти неоднократно был недоступен для связи. Об этом пишет The Times со ссылкой на внутренний отчет.
Газета называет Джонсона «недоступным» премьером, указывая, что разведслужбы были вынуждены пересмотреть привычные методы работы из-за ограниченности связи с ним в некоторых ситуациях.
В целом между правительством и разведкой действует соглашение, что телефоны и другие контакты депутатов парламента не прослушиваются, за редкими исключениями при особых обстоятельствах. Очередное ужесточение правил слежки за ними, принятое около десяти лет назад, подразумевает, что MI5, MI6 и GCHQ должны получать одобрение непосредственно от премьер-министра, прежде чем прибегать к такой слежке.
Однако из-за привычек Джонсона регламент для таких случаев был обновлен, поскольку тот часто был недоступен для консультаций: теперь давать одобрение также может один из пяти утвержденных членов кабинета министров, если то же не способен сделать премьер.
Под «утвержденными (designated) членами кабинета министров» подразумеваются несколько заранее определенных высокопоставленных министров, которым по закону официально делегировано право давать разрешение на особо чувствительные операции разведки в отсутствие премьер-министра.
Как пишет The Times, с Джонсоном было невозможно связаться несколько раз за время его премьерства с июля 2019 года по сентябрь 2022 года.
Один из инцидентов произошел в апреле 2020 года, когда он, больной коронавирусом, находился в реанимации. Еще несколько раз спецслужбы, неспособные самостоятельно санкционировать тайные операции по слежке, не могли связаться с ним во время зарубежных поездок.
В 2024 году в Закон о полномочиях по проведению расследований была внесена поправка, разрешающая определенным министрам также давать одобрение. При этом важно сочетание двух факторов: что премьер-министр «не может» сделать это и что вопрос «срочный». Премьера в таком случае могут проинформировать уже постфактум.
MI6 (Military Intelligence), или Секретная разведывательная служба (Secret Intelligence Service, SIS), подчиняется Министерству иностранных дел Великобритании. Она собирает и анализирует внешнеполитическую развединформацию, проводит секретные операции за рубежом, борется с терроризмом.
MI5 — это британская национальная служба безопасности, основная задача которой — защита Великобритании от внутренних угроз, таких как терроризм, шпионаж и др. Она действует как контрразведка и обеспечивает безопасность на территории Соединенного Королевства.
GCHQ (Government Communications Headquarters, Правительственный центр связи) — это основное разведывательное и киберагентство Великобритании, отвечающее за радиоэлектронную разведку и информационную безопасность для защиты национальных интересов, сбора разведывательных данных и киберзащиты. Агентство работает в интересах правительства и вооруженных сил, а также сотрудничает с другими спецслужбами, такими как MI6 и MI5.
