Борис Джонсон заявил, что обращался к ИИ при написании книг ради похвалы

Борис Джонсон (Фото: Johann Groder / EIBNER / EXPA / imago-images.de / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал об использовании ChatGPT при написании книг. Об этом он сообщил в интервью Al Arabiya.

«Одна из вещей, которая меня действительно вдохновляет, — это искусственный интеллект. Я люблю искусственный интеллект. Я люблю ChatGPT. Я его обожаю. ChatGPT, честно говоря, просто фантастика», — рассказал Джонсон.

Джонсон рассказал, что он задает ИИ вопросы, на которые и так знает ответы, но ему нравится, что языковая модель хвалит пользователя.

«Вы знаете ответ, но ChatGPT всегда говорит: «О, ваши вопросы умные. Вы гениальны. Вы превосходны. У вас такая проницательность», — пояснил Джонсон (цитата по Politico).

Будучи на посту главы кабмина Британии в разгар пандемии коронавируса, Джонсон заявлял, что ИИ может значительно сократить расходы правительства и сэкономить деньги налогоплательщиков, напомнило издание.

Джонсон в 2008 году был избран мэром Лондона и работал на этом посту до 2016-го. Затем вернулся в парламент, где фактически возглавил кампанию за выход страны из Евросоюза. В 2019-м он выиграл выборы лидера Консервативной партии и стал премьер-министром Великобритании. Джонсон ушел в отставку 7 июля 2022 года, его премьерский срок стал одним из самых коротких в истории страны: два года и 349 дней.

В 2024-м вышли мемуары Бориса Джонсона под названием Unleashed (в пер. с англ. — «высвобожденный», «сорвавшийся с поводка»). Книга насчитывает 60 глав, в которых политик рассказывает, как избирался в парламент, как управлял Лондоном будучи мэром во время Олимпиады 2012 года и как работал министром иностранных дел. Однажды его отстранили от участия в эфире программы одного из телеканалов за то, что он слишком навязчиво рекламировал свою книгу.