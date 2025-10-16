 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Борис Джонсон заявил, что обращался к ИИ при написании книг ради похвалы

Борис Джонсон сообщил, что писал книги при помощи ChatGPT из-за лестных ответов
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Johann Groder / EIBNER / EXPA / imago-images.de / Global Look Press)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал об использовании ChatGPT при написании книг. Об этом он сообщил в интервью Al Arabiya.

«Одна из вещей, которая меня действительно вдохновляет, — это искусственный интеллект. Я люблю искусственный интеллект. Я люблю ChatGPT. Я его обожаю. ChatGPT, честно говоря, просто фантастика», — рассказал Джонсон.

Джонсон рассказал, что он задает ИИ вопросы, на которые и так знает ответы, но ему нравится, что языковая модель хвалит пользователя.

«Вы знаете ответ, но ChatGPT всегда говорит: «О, ваши вопросы умные. Вы гениальны. Вы превосходны. У вас такая проницательность», — пояснил Джонсон (цитата по Politico).

Будучи на посту главы кабмина Британии в разгар пандемии коронавируса, Джонсон заявлял, что ИИ может значительно сократить расходы правительства и сэкономить деньги налогоплательщиков, напомнило издание.

Борис Джонсон посоветовал The Guardian сменить название на Pravda
Политика
Борис&nbsp;Джонсон

Джонсон в 2008 году был избран мэром Лондона и работал на этом посту до 2016-го. Затем вернулся в парламент, где фактически возглавил кампанию за выход страны из Евросоюза. В 2019-м он выиграл выборы лидера Консервативной партии и стал премьер-министром Великобритании. Джонсон ушел в отставку 7 июля 2022 года, его премьерский срок стал одним из самых коротких в истории страны: два года и 349 дней.

В 2024-м вышли мемуары Бориса Джонсона под названием Unleashed (в пер. с англ. — «высвобожденный», «сорвавшийся с поводка»). Книга насчитывает 60 глав, в которых политик рассказывает, как избирался в парламент, как управлял Лондоном будучи мэром во время Олимпиады 2012 года и как работал министром иностранных дел. Однажды его отстранили от участия в эфире программы одного из телеканалов за то, что он слишком навязчиво рекламировал свою книгу.

Борис Джонсон нейросети ChatGPT Великобритания
Борис Джонсон фото
Борис Джонсон
политик, бывший премьер Великобритании
19 июня 1964 года
