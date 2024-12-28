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Война санкций ,  
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МИД объявил об ответе на 15-й пакет санкций ЕС

Сюжет
Война санкций
В Россию запретили въезд европейским чиновникам и силовикам, которые причастны к оказанию помощи ВСУ, введению санкций либо поддерживают конфискацию российских активов и прибыли с них
Вид на здание МИД России
Вид на здание МИД России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

МИД России значительно расширил список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию, объявило ведомство.

В реестр попали представители силовых структур, государственных и коммерческих организаций европейских государств, граждане стран ЕС, которые ответственны за оказание военной помощи Украине; сотрудники государственных органов стран Евросоюза, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий» и занимающихся созданием «трибунала» в отношении властей России. Кроме того, под российские санкции попали те, кто выступает в поддержку конфискации государственных активов России или использование от них прибыли в интересах Украины; ответственные за введение санкций против России и пытающиеся подорвать отношения России с другими странами.

МИД также внес в реестр, как говорится в сообщении, «отличившихся» своей риторикой гражданских активистов и представителей научного сообщества, а также депутатов стран — членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

Поименный список лиц, которым запрещен въезд в Россию, ведомство не опубликовало.

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Фото:Daniel Karmann / DPA / Global Look Press

Решение принято в ответ на введение 15-го пакета санкций Евросоюза против России. В европейский список попали 54 человека и 32 организации, в том числе из Китая, Ирана, Сербии, ОАЭ и Индии. Власти ЕС считают, что эти компании причастны к обходу торговых ограничений и поставкам в Россию товаров, которые можно использовать в военных целях. Также под санкции в рамках ограничений против «теневого флота» попали 52 судна из третьих стран.

Руководство Евросоюза начало составлять следующий, 16-й пакет санкций против России. По сведениям Welt, введение этих ограничений планируют приурочить к третьей годовщине начала Россией военной операции — 25 февраля 2025 года.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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