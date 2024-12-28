 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Швеции начали поиск мест на кладбищах на случай войны

Ассоциация похоронных бюро Гётеборга ищет землю, на которой можно было бы похоронить 30 тыс. погибших в случае войны. Министерство гражданской обороны признало ухудшение ситуации с безопасностью в мире
Фото: r.nagy / Shutterstock
Фото: r.nagy / Shutterstock

Ассоциации организаций ритуальных услуг Швеции начали поиск дополнительных мест на кладбищах на случай войны, согласно положениям национального секретариата Церкви Швеции, передает Associated Press.

Положения отражают рекомендации Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям (MSB) и Вооруженных сил Швеции. Согласно шведскому законодательству, похоронные организации обязаны владеть достаточной площадью земли для захоронения около 5% населения прихода в случае необходимости.

К примеру, Ассоциация похоронных бюро Гётеборга (второй по населению город страны) занимается приобретением 40,4 тыс. кв. м земли, чтобы при необходимости иметь возможность похоронить около 30 тыс. погибших в случае вооруженного конфликта.

Депутат Госдумы заявила о дефиците кладбищ в России
Общество
Светлана Разворотнева

«Нам нужно больше земли для захоронений, и это явление характерно для больших городов и является проблемой для больших городов, где земельных ресурсов изначально не хватает и их не всегда достаточно для удовлетворения потребностей в захоронениях даже в мирное и спокойное время», — рассказала старший советник Ассоциации по захоронениям Гётеборга Катарина Эвенсет.

Правительство Швеции еще в 2015 году поручило заняться планированием гражданской обороны, чем занялись многие организации, а Церковь Швеции «оказалась в авангарде этого планирования», пояснил агентству эксперт по защите критической инфраструктуры Ян-Улоф Ольссон. К сожалению, отметил он, «это тот случай, когда нам все чаще напоминают, что война может произойти и что нам просто нужно быть к этому готовыми».

В Финляндии заявили о возможности мобилизовать 280 тыс. человек за неделю
Политика
Фото:Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Global Look Press

Этой весной Швеция отказалась от политики нейтралитета и вступила в НАТО, правительство приняло решение после начала Россией военной операции на Украине и последовавшего за этим всплеска поддержки атлантической интеграции среди населения.

Осенью в Швеции разработали обновленную редакцию брошюры с рекомендациями по действиям в чрезвычайных ситуациях, ее «адаптировали для лучшего отражения современных реалий политики безопасности». К примеру, там описаны действия в случае ядерных ударов. В ноябре брошюру разослали по домохозяйствам королевства. «Не секрет, что ситуация с безопасностью ухудшилась с момента выпуска предыдущей брошюры в 2018 году», — признал министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

В декабре 2021 года в России впервые разработали ГОСТ по братским могилам — срочному захоронению людей и животных, погибших в ходе или в результате военных конфликтов, а также в результате ЧС в мирное время.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Швеция кладбище
Материалы по теме
Сочинских чиновников обвинили в создании ОПГ по продаже мест на кладбищах
Общество
Глава похоронного сервиса рассказал о региональной фальшкремации
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Ливан передал новым властям Сирии бежавших после свержения Асада военныхПолитика, 21:21
«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛСпорт, 21:10
Рынок недвижимости в 2024 году изнутри: итоги, тренды и взгляд в будущееПресс-центр, 20:56
В Швеции начали поиск мест на кладбищах на случай войныПолитика, 20:50
Йеменские хуситы заявили об ударе по авиабазе Неватим на юге ИзраиляПолитика, 20:34
Прокуроры вынесли предостережения за поддержку многоженстваОбщество, 20:26
Свой путь: чем удивляют современные бренды одеждыСтиль, 20:25
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Архангельской области в ванной нашли тела двух детейОбщество, 20:18
Тренер «Вашингтона» объявил о возвращении Овечкина после переломаСпорт, 20:08
Глава ВОЗ заявил, что чуть не погиб после удара Израиля по ЙеменуПолитика, 20:08
У одного из крупнейших водочных заводов сменился основной владелецВино, 19:47
Премьер Молдавии подтвердил, что не признает долг перед «Газпромом»Политика, 19:47
Как заставить нейросеть работать за себяРБК и Yandex Cloud, 19:38
Москва и Баку договорились об урегулировании ситуации с крушением лайнераПолитика, 19:34