В Швеции начали поиск мест на кладбищах на случай войны

Ассоциация похоронных бюро Гётеборга ищет землю, на которой можно было бы похоронить 30 тыс. погибших в случае войны. Министерство гражданской обороны признало ухудшение ситуации с безопасностью в мире

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Ассоциации организаций ритуальных услуг Швеции начали поиск дополнительных мест на кладбищах на случай войны, согласно положениям национального секретариата Церкви Швеции, передает Associated Press.

Положения отражают рекомендации Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям (MSB) и Вооруженных сил Швеции. Согласно шведскому законодательству, похоронные организации обязаны владеть достаточной площадью земли для захоронения около 5% населения прихода в случае необходимости.

К примеру, Ассоциация похоронных бюро Гётеборга (второй по населению город страны) занимается приобретением 40,4 тыс. кв. м земли, чтобы при необходимости иметь возможность похоронить около 30 тыс. погибших в случае вооруженного конфликта.

«Нам нужно больше земли для захоронений, и это явление характерно для больших городов и является проблемой для больших городов, где земельных ресурсов изначально не хватает и их не всегда достаточно для удовлетворения потребностей в захоронениях даже в мирное и спокойное время», — рассказала старший советник Ассоциации по захоронениям Гётеборга Катарина Эвенсет.

Правительство Швеции еще в 2015 году поручило заняться планированием гражданской обороны, чем занялись многие организации, а Церковь Швеции «оказалась в авангарде этого планирования», пояснил агентству эксперт по защите критической инфраструктуры Ян-Улоф Ольссон. К сожалению, отметил он, «это тот случай, когда нам все чаще напоминают, что война может произойти и что нам просто нужно быть к этому готовыми».

Этой весной Швеция отказалась от политики нейтралитета и вступила в НАТО, правительство приняло решение после начала Россией военной операции на Украине и последовавшего за этим всплеска поддержки атлантической интеграции среди населения.

Осенью в Швеции разработали обновленную редакцию брошюры с рекомендациями по действиям в чрезвычайных ситуациях, ее «адаптировали для лучшего отражения современных реалий политики безопасности». К примеру, там описаны действия в случае ядерных ударов. В ноябре брошюру разослали по домохозяйствам королевства. «Не секрет, что ситуация с безопасностью ухудшилась с момента выпуска предыдущей брошюры в 2018 году», — признал министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

В декабре 2021 года в России впервые разработали ГОСТ по братским могилам — срочному захоронению людей и животных, погибших в ходе или в результате военных конфликтов, а также в результате ЧС в мирное время.