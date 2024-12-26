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Политика ,  
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В Финляндии заявили о возможности мобилизовать 280 тыс. человек за неделю

Президент Финляндии заявил о возможности мобилизовать 280 тыс. человек за неделю

Финляндия может при необходимости мобилизовать 280 тыс. военных за неделю, сообщил президент Александр Стубб, пишет газета The Independent.

«[Они] могут быть мобилизованы и вооружены до зубов за неделю», — говорит Стубб.

Финляндия тратит на оборону чуть больше 2,4% ВВП. Кроме того, военную подготовку проходят примерно 20% от 5,5 млн жителей страны, напоминает газета.

В интервью The Independent Стубб, а также президенты Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер Эстонии Кристен Михал выразили беспокойство насчет способности  НАТО без помощи США защитить Европу в случае вооруженного конфликта с Россией. По мнению Стубба, странам НАТО нужно решать проблемы в области обороны, но без США альянс существовать не может.

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Отношения между Россией и Финляндией ухудшились после начала военных действий на Украине в 2022 году. В мае 2023 года российская дипмиссия в Хельсинки заявила, что двустороннее сотрудничество было разрушено по вине Финляндии, которая, по мнению дипломатов, ухудшила отношения своим вступлением в НАТО.

Финляндия стала 31-м членом НАТО весной 2023 года. В апреле 2024 года было объявлено о создании дополнительного штаба сухопутных войск альянса в городе Миккели, который находится всего в 140 км от границы с Россией.

Кремль неоднократно выражал свою обеспокоенность расширением НАТО, подчеркивая угрозу безопасности России и предупреждая о возможных ответных мерах в случае вступления новых стран в альянс. При этом президент Владимир Путин заявлял, что Россия не заинтересована в военном конфликте с НАТО.

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Финляндия НАТО войска мобилизация
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